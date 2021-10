L’Ajuntament de la Seu i la Coordinadora de Casetes redefineixen l’espai de cara a la Festa Major 2022

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, i els regidors de Festes i Tradicions i de Joventut, Carlos Guàrdia i Joan Llobera, respectivament, així com diversos tècnics municipals, han mantingut una primera reunió amb els i les representants de la Coordinadora de Casetes que ha servit per fer un intercanvi d’impressions respecte com encarar i definir l’espai ‘casetes’ de la festa major.

Amb paraules de l’alcalde urgellenc, “ha estat una reunió amb bon ambient i molt bona predisposició per ambdues parts, amb l’objectiu que tothom pugui gaudir d’una molt bona festa major 2022”.

Tal i com ha explicat el regidor de Festes i Tradicions de l’Ajuntament de la Seu, Carlos Guàrdia, a partir d’aquest pròxim mes de novembre es començarà a treballar el nou model de l’espai casetes per a la propera festa major. Aquesta serà una feina conjunta entre l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i la Coordinadora de Casetes, amb la participació de la Comissió de Festes i del jovent de la ciutat. Aquest nou disseny es portarà a terme a partir d’una anàlisi participada de la situació actual des de diversos punts de vista: gestió, espai, funcionament, normativa, sostenibilitat, entre d’altres factors. “Això, ens ajudarà a fixar amb claredat el model de casetes de la Festa Major”, ha subratllat Francesc Viaplana.