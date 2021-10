El preu de les rodes de contacte augmenta fins a un 12% per la falta de matèries primeres

El preu dels pneumàtics de contacte augmenta entre un 10 i un 12 per cent respecte a anys anteriors. Els proveïdors del Principat s’han avançat a la campanya d’hivern oferint descomptes i promocions.

A partir de l’1 de novembre i fins al 15 de maig és obligatori portar els vehicles equipats, ja sigui amb rodes de neu o bé amb cadenes. Alguns ja han decidit canviar les rodes abans de la temporada d’hivern.

Segons els proveïdors del país, com el responsable de compres d’Eurotyre Andorra, Jordi Tomàs, els preus d’enguany han patit un augment considerable respecte a anys anteriors. Situa l’increment “entre un 10 i un 12%”. La raó principal d’aquesta pujada ha estat la “falta de matèries primeres que s’utilitzen per a la fabricació dels pneumàtics”.



Molts dels proveïdors han decidit activar promocions al llarg del mes d’octubre, una acció important per a la captació de clients.

Les previsions per a la temporada d’hivern no són dolentes, tot i que caldrà esperar per veure si s’acaba l’any amb números similars als del 2019. El responsable de Rodi Motor Services Andorra, Uziel Martínez, confia que la reobertura de pistes els portarà “més clientela de fora”.



L’opció més comuna és equipar el vehicle amb rodes de contacte, però també existeix l’opció de muntar les rodes quatre estacions, sempre que siguin homologades per rodar sobre neu i gel.