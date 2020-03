L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha tancat tots els brolladors de les fonts públiques de la ciutat per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.

Aquesta mesura s’alinea amb la recomanació feta per la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que assegura que “atès que aquestes instal·lacions, on hi pot haver més contacte amb les mans o la boca, es recomana indicar que no s’utilitzin mentre duri aquesta crisi sanitària o, en els casos que sigui possible, deixar-les sense funcionament i adoptar mesures per evitar-hi l’accés”.

El tancament és indefinit fins que finalitzi l’estat d’alarma. Aquesta és una mesura més adoptada pel Consistori urgellenc per evitar contagis de coronavirus.