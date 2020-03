Amb la voluntat de pal·liar al màxim els efectes de la pandèmia del coronavirus, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha decidit, entre d’altres mesures econòmiques, l’ajornament del pagament dels tributs municipals i altres ingressos fins que finalitzi l’estat d’alarma. El vicealcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha explicat al respecte que “en aquests moments d’incertesa, no volem que els tributs municipals representin una preocupació afegida més pels urgellencs i urgellenques”.

Així doncs, es paralitza l’emissió de rebuts i liquidacions d’impostos i taxes mentre duri el període d’alarma, i es concediran noves facilitats per al pagament dels deutes, com ara ajornaments i/o fraccionaments sense recàrrec, dintre de l’exercici 2020.

Aquesta mesura s’aplicarà als serveis de les escoles municipals i llar d’infants, que s’ajornaran el cobrament de les corresponents quotes pendents per aquests serveis, que des del passat 13 de març van aturar la seva activitat. D’altra banda, l’Escola Municipal de Música, que segueix donant classe de manera telemàtica, sí que es cobrarà la part proporcional d’aquest servei, també però de manera ajornada.

Un altre cobrament que quedarà ajornat és el dels rebuts dels lloguers de finques municipals mentre duri l’estat d’alarma decretat per la crisi sanitària del coronavirus. Tampoc es liquidaran les ocupacions de via pública per aquells negocis que no poden oferir els seus serveis en aquest període.

Pel que als serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència, que se segueixen oferint, també s’ajornarà la seva facturació fins que no finalitzi l’estat d’alarma.