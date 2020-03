El Comú d’Encamp ha celebrat avui la sessió ordinària del mes de març del Consell de Comú en un entorn d’excepcionalitat, ja que la sessió s’ha desenvolupat per primera vegada per videoconferència per complir amb les mesures de seguretat decretades pel Govern per evitar la propagació del coronavirus.

L’ordre del dia del Consell de Comú no només s’ha vist marcat per ser una sessió telemàtica sinó també pel seu contingut, ja que s’ha aprovat el decret de mesures excepcionals per garantir el funcionament dels serveis públics i per ajudar a pal·liar els efectes econòmics de l’emergència sanitària.

El decret preveu tal com ja s’havia anunciat, que:

Els tràmits administratius, que fan referència als concursos públics en curs, i per a la presentació d’ofertes en el marc de les demandes de preus per contractació directa, la mesura excepcional de suspensió temporal fins a nou avís.

Pel que fa als processos de selecció de personal en curs i de provisió de nous llocs de treball, la mesura excepcional de suspensió temporal fins a nou avís.

en curs i de provisió de nous llocs de treball, la mesura excepcional de suspensió temporal fins a nou avís. Pel que fa a la facturació de les diferents taxes i impostos establerts en el calendari tributari, la mesura excepcional de suspensió temporal fins a nou avís.

establerts en el calendari tributari, la mesura excepcional de suspensió temporal fins a nou avís. Pel que fa al preu públic de les escoles bressols comunals i de l’Àrea de Jovent , la mesura excepcional de suspensió temporal del pagament dels preus públics corresponents, i l’abonament proporcional dels preus públics relatius als dies de tancament dels serveis. D’acord amb aquesta mesura, les quotes dels centres esportius també seran abonades proporcionalment als dies de tancament, però això es recollirà en un altre acord posterior per la necessitat d’analitzat amb detalla les diferents tipologies d’abonaments.

Pel que fa a les zones blaves i verdes establertes a l'Ordinació de preus públics vigents, la mesura excepcional de suspensió temporal del pagament dels preus públics corresponents fins a nou avís.

Pel que fa a les tarifes horàries dels aparcaments horitzontals i verticals amb barreres d'Encamp establertes a l'Ordinació de preus públics vigents, la mesura excepcional d'establir la primera hora gratuïta fins a nou avís.

Així mateix, se suspèn el servei intern de transport de viatgers comunal, que opera al Pas de la Casa per a la temporada d'hivern, fins a nou avís.

Pel que fa als contractes d’arrendament de locals per a negoci següents: Bar i magatzem de la plaça dels Arínsols, Centre d’Esplai d’Encamp i local veterinari del Pas de la Casa, queden reduïdes les rendes en les mateixes condicions i requisits que preveu la llei aprovada pel Consell General en la seva sessió extraordinària del 23 de març de 2020.

El decret inclou també la determinació dels serveis bàsics i essencials, la possibilitat d’exercir el teletreball i la celebració per mitjans telemàtics de les juntes, comissions i consells. Les mesures incloses en el decret es van aplicant des del passat dia 13 de març.

La Cònsol Major ha volgut agrair a tots els consellers la gran entesa i la unitat demostrada des de l’inici de l’emergència sanitària i la confiança dipositada als Cònsols per poder prendre les primeres decisions i més urgents. I ha respost també amb un agraïment a les paraules tant del portaveu del PS+Independents, David Rios, durant la sessió d’avui, en les que ha reconegut l’exercici de transparència i col·laboració i ha expressat la voluntat de mà estesa per continuar-ho fent, com a Esther Vidal, d’Agrupament encampadà que ha mostrat la voluntat de seguir col·laborant tal i com s’ha fet fins ara.

El Consell de comú ha tingut altres punts en l’ordre del corresponents als acords de les juntes de govern que han tingut lloc des del darrer consell de Comú, també s’han aprovat els comptes anuals del 2019, amb el vot a favor de la Majoria i d’Agrupament encampadà i el vot en contra del PS+Independents, així com la incorporació dels romanents del pressupost del 2019, aprovat per assentiment de tots els assistents.

Laura Mas, Cònsol Major d’Encamp ha volgut agrair en nom del Comú l’esforç que tots els treballadors comunals estan fent aquests dies en la situació d’emergència que vivim. Un agraïment que ha volgut fer extensiu a les persones, institucions, entitats i organitzacions del país que treballen per prevenir i combatre els efectes del CoVId-19, i expressar el condol, en nom del Comú a les famílies i amics que han patit la pèrdua d’una persona estimada en les darreres hores per culpa de l’epidèmia.