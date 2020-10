L’acne, una afecció de la pell que afecta adolescents i adults

Fins a un 80% dels adolescents entre 12 i 20 anys sofreix d’acne en diferents graus. Una malaltia que no sols causa lesions en la pell, sinó també en la seva autoestima. No cal amagar la cara per això, però tampoc cal prendre-s’ho a la lleugera o pensar què passarà quan creixin, perquè l’acne també afecta a 4 dones de cada 10 entre 25 i 40 anys. Avui parlarem de l’acne en adolescents i adults.

L’acne més enllà de les imperfeccions visibles

Per a tractar les pells amb tendència acneica, sempre es dóna prioritat als grans i als punts negres visibles. Aquests són els que més es noten en el dia a dia. No obstant això, és sota la capa còrnia on es formen les imperfeccions que seran visibles en uns dies.

La formació dels grans segueix un procés per etapes. Abans que el gra sigui visible, el fol·licle sebaci que l’alberga sofreix diverses modificacions. Alguns evolucionaran cap a un estat denominat ‘micro barb’, precursor de les imperfeccions posteriors. Les cèl·lules de la paret es multipliquen, contribuint a la formació d’un tap que bloquejarà la sortida del sèu, el qual es fa igualment més compacte.

Interessant-se per aquesta etapa clau, els Laboratoris dermatològics Avène han descobert que per a actuar eficaçment i reduir els grans de manera perenne, és important actuar de manera eficaç, tant en la fase visible com en la fase invisible.

Fins avui, tots els tractaments anti imperfeccions oferien actius amb propietats anti-irritants i exfoliants, que permetien limitar el risc de proliferació bacteriana, amb la finalitat d’ajudar a reduir les imperfeccions existents.

No obstant això, Cleanance Comedomed, Eau thermale Avène (19,03€/30ml) proposa un enfocament completament diferent i absolutament innovador. Ataca les imperfeccions en el seu estat invisible, per la qual cosa es trenca el cercle viciós de la formació de grans, per a aconseguir una pell més nítida, per molt més temps.

Un sol actiu, Comedoclastin™ (procedent del fruit del card marià), dosificat a molt alta concentració, permet reduir les imperfeccions existents, desactivant al mateix temps la transformació dels micro barbs des de l’origen, a fi de limitar l’aparició dels grans en un futur.

La Comedoclastin™ actua mitjançant una acció múltiple:

‘ Sèureguladora ‘, actua alhora sobre la quantitat de sèu i sobre la seva qualitat

‘, actua alhora sobre la quantitat de sèu i sobre la seva qualitat limita la proliferació de les cèl·lules que espesseixen el canal del fol·licle sebaci.

Per tot això, els micro barbs tornen a l’estat de fol·licles sans. El millor de tot és que els resultats es poden veure en només 7 dies, però a més redueix, en 2 mesos només, el 45%, dels grans i dels punts negres de mitjana. Gairebé un gra de cada 2 ha desaparegut!

Quan el granet ja és aquí…

Si el brot t’ha enxampat desprevinguda i el granet ja ha fet acte de presència i, a més, té un aspecte inflamat i sents molèsties, no et preocupis, també hi ha formes actuar, com amb la Crema Calmant Anti-imperfeccions Kerancyl, de Ducray (14,40€/30ml). Aquesta cura es beneficia de la innovació Myrtacine® Nueva Generación, així com de la vitamina PP. Afavoreix la disminució dels grans inflamats i la tolerància dels tractaments medicamentosos tòpics, limitant al mateix temps les marques residuals.

I quan i has passat dels 25 anys… i fins i tot més!

Com et dèiem, 4 dones de cada 10 entre 25 i 40 anys estan afectades per l’acne. Aquesta afecció s’afegeix a les arrugues naixents i a la pèrdua de lluminositat. És impossible determinar un culpable. Es tracta del resultat de diversos factors associats com la genètica, l’estrès, les fluctuacions hormonals, el sol, alguns medicaments, la falta de somni, el tabac, la pol·lució, una alimentació massa rica en sucres…

El 70% de les dones adultes que sofreixen acne busquen camuflar les seves imperfeccions amb l’ajuda del maquillatge, un gest que pot augmentar la severitat de l’afecció.

Per a elles, una molt bona opció és el Fluído Anti-imperfecciones Phys-AC Perfect, d’A-Derma. Es tracta d’un tractament complet triple acció:

els seus actius antimperfeccions actuen sobre els barbs, els seus agents hidrocompensadors aporten benestar i restauren l’equilibri de la pell amb delicadesa, el seu actiu anti-marques patentat actua sobre totes les marques i garanteix una pell homogènia i tersa.

Redueix l’excés de sèu i limita l’adhesió dels bacteris. A més, alleuja i disminueix les rojors vinculades a la irritació, exfolia i desincrusta els porus. Finalment, posseeix un efecte anti-marques.

La seva forma galènica activa es caracteritza per una relació òptima d’eficàcia i tolerància que allibera progressiva i suaument els actius. Una textura ultra-fluida per a una aplicació i penetració ràpides, ideal com a base de maquillatge. Aplicar una vegada al dia, al matí o a la nit, segons el teu ritual de tractaments.

