La lliga Endesa se suspèn fins al 24 d’abril. Aquesta és la mesura adoptada en una reunió per videoconferència per part de tots els presidents dels clubs aquesta tarda.

La decisió s’ha pres de forma unànime, després d’haver estat votada per l’assemblea extraordinària, per evitar la propagació del coronavirus. Tanmateix, el president de l’ACB, Antonio Martín, ha remarcat que l’objectiu és reprendre la competició i acabar la temporada. Això implicaria recuperar set jornades de competició. Aquesta data permetria incloure les jornades suspeses i les que falten, així com els play-offs.

El president del BC Andorra, Gorka Aixàs, ha remarcat que “tots tenim la convicció que la lliga s’ha de poder reprendre” i ha reconegut que “són moments molt complicats”.