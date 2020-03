Benvolgudes conciutadanes, benvolguts conciutadans,

Honorant el compromís que vaig adquirir amb tots vosaltres a l’inici de la crisi causada pel COVID-19, comparec un cop més per anunciar un conjunt de mesures extraordinàries que el Govern ha adoptat aquesta tarda. Es tracta de mesures greus, fins i tot dràstiques, que tindran un impacte molt notable sobre les nostres vides i una dimensió econòmica i social que en aquests moments no som capaços d’avaluar.

Però l’emergència sanitària que suposa el COVID-19, amb el consegüent risc per a vides humanes, ens porta a prendre aquesta decisió.

És per això que el Govern decretarà, a partir de dimecres i durant un període de 8 dies, el cessament de totes les activitats laborals que siguin considerades de risc i que, per tant, puguin suposar un ús excessiu dels recursos sanitaris. I també de les activitats que per la seva naturalesa puguin contribuir excessivament a un increment dels contagis de COVID-19.

La mesura no afecta òbviament els comerços d’alimentació, les farmàcies i les benzineres i altres serveis considerats bàsics per a la comunitat, encara que siguin activitats considerades de risc. Però sí que concerneix sectors d’activitat molt amplis i en els quals treballen moltes persones, com la construcció i les activitats relacionades, bona part de les activitats industrials i artesanals i algunes professionals liberals. Uns sectors d’activitat que detallarem reglamentàriament perquè els ciutadans n’estiguin degudament assabentats amb antelació.

Així mateix, l’administració pública, tant del Govern com dels Comuns, reduirà a mínims la seva activitat, mantenint només aquells serveis estrictament essencials.

Dos factors han portat el Govern a adoptar aquesta decisió. En primer lloc -i per damunt de tot- una consideració de salut pública: Els casos de COVID-19 diagnosticats al país han passat en 24 hores de 5 a 14; una dada que en xifres absolutes pot semblar poc significativa, però que representa un increment diari proper al 200%.

En segon lloc, les mesures adoptades divendres, que incloïen el cessament de les feines de cara al públic, s’han traduït en una davallada de l’activitat que creiem insuficient per contenir la pandèmia.

L’objectiu prioritari en aquest moment és no estressar el nostre sistema sanitari i que estigui a punt, tant com sigui possible, per atendre les persones que ara i en les properes setmanes seran contagiades pel COVID-19.

Les mesures adoptades avui poden semblar dràstiques, però són necessàries per tal de no arribar a afectar el dret fonamental a la lliure circulació de les persones. Tot i això, les anirem revisant i modulant tantes vegades com calgui sobre la base de criteris exclusivament mèdics, raó per la qual disposem de l’assessorament permanent d’experts de reconegut prestigi d’Andorra i dels nostres països veïns.

En aquesta crisi altres països ens han precedit. I allò que semblava inimaginable un dia, era la realitat de l’endemà. Andorra ha procurat avançar-se als esdeveniments en la mesura del possible i hem adoptat determinades mesures de prevenció anticipant-nos als nostres veïns, que ens havien precedit en l’inici i l’expansió del contagi per COVID-19.

Les mesures que adoptem avui són un pas més en aquesta direcció.

Com us deia, la pandèmia del COVID-19 fa que allò que un dia sembla impossible sigui la realitat de l’endemà. Tots els països colpits per aquesta malaltia han seguit una evolució similar. L’evidència científica i els models matemàtics demostren que l’única manera efectiva de contenir la pandèmia i d’evitar -en la mesura del possible- el col·lapse del sistema de salut és reduir al mínim les interaccions físiques entre les persones.

I això no només depèn de l’acció del Govern, no només depèn dels decrets i les recomanacions. Això depèn de totes i cadascuna de les persones que vivim a Andorra.

Per a qualsevol governant o responsable polític és dur haver d’adoptar mesures com les que el Govern ha acordat aquesta tarda i els darrers dies. I per al Govern d’un país com Andorra aquesta decisió és especialment dolorosa. Perquè Andorra no té el múscul financer de països més grans; i perquè -a diferència dels nostres veïns- no tenim accés als mecanismes de liquiditat i d’estabilitat del Banc Central Europeu o del Fons Monetari Internacional.

Mentre d’altres països poden centrar gairebé tots els esforços en la gestió de la crisi sanitària, les andorranes i els andorrans hem d’atendre -al mateix temps- les seves conseqüències econòmiques i socials.

Andorra només ens té a nosaltres. Per això reitero el que us vaig demanar la setmana passada: Tant des del punt de vista sanitari com des del punt de vista social i econòmic, el principi que ha de guiar les nostres actuacions -les de totes i tots nosaltres- és el principi de la coresponsabilitat.

És aquest principi el que inspira les mesures del projecte de llei òmnibus que el Govern tramitarà per la via d’extrema urgència i necessitat. Unes mesures que reparteixen de manera equitativa les càrregues econòmiques i socials de la situació entre empresaris, assalariats, autònoms i sector públic.

Durant el dia d’avui he tingut ocasió d’informar els agents econòmics i socials i de consultar els grups parlamentaris sobre les línies mestres d’aquest projecte de llei. I properament donarem tots els detalls i la informació necessària sobre l’abast d’aquestes accions encaminades a garantir el manteniment del nostre teixit social i econòmic.

D’altra banda, el Govern treballa en un projecte de llei per regular els estats d’alarma i emergència, desenvolupant el que preveu la Constitució en aquest sentit. Així ho he comunicat avui també a la Sindicatura i a la Junta de presidents.

Igualment, aquesta tarda hem decidit que em reuniré diàriament amb la Sindicatura i els presidents dels grups presents al Consell General per analitzar plegats i compartir les mesures executives i legislatives que s’estan adoptant i s’hauran d’adoptar per fer front a aquesta situació d’emergència.

Soc conscient -i el Govern en el seu conjunt és conscient- que amb les mesures incloses a la llei òmnibus no n’hi haurà prou per pal·liar les conseqüències de la crisi del COVID-19.

En els propers dies i setmanes s’obriran escenaris que ara resulta molt difícil anticipar. Aquestes mesures estan pensades per ajudar el teixit social i econòmic del país a fer front a una aturada de l’activitat no superior a un mes. Un cop haguem resolt -en la mesura del possible- aquesta situació immediata, anirem donant resposta a les necessitats que aniran sorgint.

El que ja sabem ara és que la situació és excepcional i ens obliga a prendre decisions excepcionals.

Pel que fa al sector públic -i de manera immediata- he donat les instruccions pertinents als ministres d’Ordenament Territorial i de Finances d’aturar els processos de licitació de noves obres, així com la revisió de les partides pressupostàries no essencials, per tal de fer les reserves necessàries per fer front a la situació.

Com us he dit: el Govern està concentrat en aquelles accions que ens han de permetre fer front a una aturada d’entre 15 dies i un mes. I no tingueu cap dubte que en la mesura que la situació s’allargui o empitjori, anirem adoptant les mesures oportunes per garantir que totes i tots ens en puguem sortir.

Perquè aquesta és la clau: En una crisi d’aquestes dimensions no es pot deixar caure a ningú.

La coresponsabilitat de què parlava abans també implica comprensió mútua. Des de l’inici d’aquesta crisi he vist com els responsables institucionals i polítics; i com els agents econòmics i socials, actuaven en benefici de l’interès general i no pensant exclusivament en el seu propi interès.

Tenim la convicció científica que sense les mesures dràstiques que estem adoptant estaríem abocats al col·lapse sanitari i al fracàs col·lectiu.

I, de la mateixa manera, jo tinc la convicció moral que sense una actitud responsable, solidària i patriòtica seria impossible viure moments com els que ens tocarà viure.

El Govern i tots els servidors públics -especialment els serveis sanitaris i d’emergències- treballen de forma incansable per contenir la crisi de salut pública. També treballem per ajudar tothom a superar les conseqüències socials i econòmiques d’aquesta crisi. Posarem tots els mitjans al nostre abast.

El Govern us fa costat. I com a cap de Govern també us demano que feu costat al Govern.

Us agraeixo, un cop més, tots els esforços que esteu fent i que fareu en els dies que vindran.

Moltes gràcies.