La visita guiada “Els racons amagats de la Catedral”, al Museu-Catedral de la Seu, amplia horaris

Vista aèria de la Catedral de la Seu d’Urgell (Qucut Producció i Comunicació)

El Museu – Catedral de la Seu d’Urgell, ampliarà els horaris de la visita guiada titulada “Els racons amagats de la Catedral”, que es va iniciar coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels Museus, el passat mes de maig, a causa de la gran demanda del públic. Aquesta és una visita diferent que permet als visitants conèixer els espais més desconeguts de la Catedral: entrant per portes que normalment estan tancades, enfilant-se per escales de cargol, etc. S’obriran a través de visites guiades, uns espais que fins ara no eren visitables.

Per a fer la visita és imprescindible fer reserva prèvia trucant al 973 353 242 o enviant un correu electrònic a info@museucatedraldelaseudurgell.org. La visita es pot fer a partir del divendres, dia 1 d’agost, de dimarts a divendres a les 9:00h i a les 10:30h i els dissabtes a les 10:30h. A excepció del 13 i 15 d’agost que no es faran. Els grups de visita són reduïts.

Per a més informació, contactar amb premsa al +34 620 367 386 o al Museu-Catedral 973 353 242.