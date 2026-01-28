La vida és finita i la biologia ho confirma

Tots som conscients que la vida no és eterna, que té data de caducitat i, a més a més, que el nostre organisme envelleix a diari. Però, també és cert que hi ha gent que viu com si fos immortal i, paral·lelament, obviant l’envelliment físic. És a dir, permet que la maltractin psicològicament o deixa els plaers per a més endavant, pensant que té tot el temps del món. No s’anteposa als altres i prefereix anar a remolc, és com si tingués por a prendre decisions o a no assimilar el fracàs que comporta equivocar-se. Igualment, aquesta manera de comportar-se ha provocat que normalitzi el patiment i troba normal el seu estil de vida tot i no estar gaudint d’ell.
D’altra banda, la biologia ens diu que mai serem més joves que ara mateix, que cada segon que passa som més vells. Aleshores, vulguem o no, les activitats físiques que ens agraden se’ns poden dificultar a mida que passin els anys i per, això mateix, la majoria d’entre nosaltres les fem ara, no les deixem per a més tard. Digue’m que ens agrada viatjar: doncs, busquem la manera per a fer-ho ara, no ho deixem per a d’aquí cinc anys, pensant que tindrem més temps lliure o disposarem de més diners. Som conscients dels efectes de la biologia i l’energia van degradant-se per molt que ens cuidem i això és tradueix en pèrdua de ganes de fer les coses i, pitjor encara, d’innovar o de canviar els nostres hàbits i costums.
Aleshores, si volem aprendre idiomes o ballar, ho fem ara, no ho deixem per a l’any vinent perquè som conscients que som mortals i que en qualsevol moment, la vida s’acaba. No tenim por a prendre decisions perquè ho fem de manera coherent i sabem que equivocar-se forma part del procés d’aprenentatge. Altrament, no és que ens prioritzem, si no que, sent coherents, sabem que per a crear un cercle social agradable, primer hem d’estar bé nosaltres, atès que, la societat ens tracta segons el comportament que reflectim. Ningú ens prendrà seriosament o amb respecte, si ens comportem de manera oposada: mostrant submissió o inseguretat.
