L’ensinistrament caní és molt més que ensenyar a un gos a seure o donar la pota. És una professió vocacional que combina coneixements de conducta animal, empatia, paciència i capacitat de comunicació. Si t’apassionen els animals i t’agrada treballar-hi de prop, convertir-te en ensinistrador o ensinistradora caní pot ser una sortida professional molt satisfactòria.
Què fa un ensinistrador caní
Un ensinistrador caní s’encarrega de millorar el comportament dels gossos, ensenyar-los ordres bàsiques o avançades, i ajudar les persones a entendre i gestionar millor les seves mascotes.
Pot treballar en diferents àmbits:
- Educació bàsica i convivència familiar
- Modificació de conductes problemàtiques (ansietat, agressivitat, pors…)
- Ensinistrament esportiu o de competició
- Preparació de gossos de treball (guia, rescat, assistència, seguretat…)
Actualment, a Catalunya i a Espanya no existeix un títol universitari específic per a ser ensinistrador caní, però sí formació reglada i cursos homologats.
Algunes opcions són:
- Certificat de professionalitat d’Ensinistrament de Base i Educació Canina (SEAD0412), reconegut pel Ministeri espanyol d’Educació i amb validesa oficial a tot l’Estat.
- Cursos especialitzats en educació canina positiva, etologia aplicada o modificació de conducta.
- Formació complementària en veterinària, psicologia animal o teràpies assistides amb animals.
A més de la formació, és essencial tenir experiència pràctica, ja sigui a través de voluntariats en refugis, pràctiques en centres d’ensinistrament o treballant amb casos reals sota supervisió.
Per ser un bon ensinistrador o ensinistradora cal:
- Empatia i paciència: cada gos té el seu ritme i la seva història.
- Comunicació efectiva: no només amb els gossos, sinó també amb els propietaris.
- Observació i anàlisi del comportament animal.
- Coherència i calma: l’ensinistrament positiu es basa en la confiança, no en la imposició.
- Passió pels animals i ganes d’aprendre contínuament, ja que la ciència del comportament caní evoluciona constantment.
Avantatges de la professió
- Treball amb animals: ideal per a persones que estimen els gossos.
- Satisfacció personal: ajudar a millorar la relació entre persones i mascotes és molt gratificant.
- Varietat de sortides professionals: pots treballar per compte propi, en centres veterinaris, associacions, residències canines, o formar-te per a treballs més especialitzats (gossos guia, de rescat, etc.).
- Flexibilitat horària si treballes com a autònom/a.
Inconvenients
- Ingressos irregulars, sobretot si treballes per compte propi.
- Feina física i emocionalment exigent: alguns gossos poden tenir conductes difícils o històries de maltractament.
- Formació contínua: cal estar al dia de noves tècniques, mètodes i coneixements científics.
- Responsabilitat alta: qualsevol error pot afectar el benestar de l’animal i la confiança del client.