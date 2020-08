La veu del Bisbe: Catalonia Sacra: “Tot és aquí!”

Aquest estiu tan diferent per raó de la pandèmia i de les amenaces de confinament i tancament de fronteres, necessitem més que mai afirmar que la bellesa salvarà el món i que l’amor ens redimirà. El Papa Francesc ens va recordar fa quatre anys que «prestar atenció a la bellesa i estimar-la ens ajuda a sortir del pragmatisme utilitari. Quan no s’aprèn a parar-se, a apreciar i admirar les coses belles, no és estrany que tot es transformi en objecte d’ús i d’abús sense escrúpols». L’obra d’art porta petites espurnes d’esperança i de confiança als llocs en què la gent semblaria rendir-se a la indiferència i la lletjor. En la seva opinió, «els arquitectes i pintors, escultors i músics, cineastes i escriptors, músics i poetes, tots els artistes estan cridats a fer brillar la bellesa sobretot on la foscor o els tons grisos dominen la vida quotidiana». És la cultura que hem retrobat necessària i indispensable en temps de pandèmia.

Com una contribució més en aquesta bona línia, “Catalonia Sacra” a través de la seva Campanya d’estiu “Tot és aquí” ens motiva a descobrir el millor patrimoni cultural del nostre bisbat i del nostre país. Catalonia Sacra que va néixer el 2012 és una iniciativa conjunta dels 10 Bisbats amb seu a Catalunya per donar a conèixer el patrimoni arquitectònic i artístic vinculat a l’Església Catòlica, i ajudar la seva visita i coneixement. Aquest patrimoni, que representa una altíssima proporció de la riquesa patrimonial del nostre territori, és el resultat de dos mil anys de vinculació entre el cristianisme, la cultura, la identitat i l’espiritualitat del país. Les línies de treball de Catalonia Sacra es basen en 3 objectius: oferir formació i informació sobre el patrimoni cultural d’arrel religiosa, generar activitats per a la millora del seu coneixement, i iniciar una dinàmica turística que permeti generar activitat econòmica per al seu manteniment.

El patrimoni cultural de l’Església, “on hi és tot”, dit com a lema per a motivar les nostres visites, és bell, fascinant, divers, profundament viu. Romànic, gòtic, barroc o contemporani, cap corrent artístic no li és aliè, així ho expliquen els seus responsables. “Tot és aquí”, ben a prop. El conjunt d’esglésies, repartides per tot el territori, ens esperen durant tot l’any, i no només a l’estiu. Entreu-hi!

Així motiva Catalonia Sacra que visitem qualsevol mostra del patrimoni cultural eclesial: catedrals, esglésies, claustres, campanars, museus, arxius, orgues, festivals musicals, retaules sacres, peces litúrgiques i cultuals, tresors de la cultura ben cuidats durant tants segles i que l’Església posa a disposició de tothom, perquè es puguin valorar i ens puguin fer reflexionar i sobretot gaudir-ne, amb el convenciment que la bellesa és camí vers la veritat, vers el bé, vers Déu. La seva Agenda per a tot el 2020 i el programa d’estiu que anomenen “Tot és aquí” ofereixen uns itineraris i unes visites ben gratificants amb 7 paraules/conceptes que centren els continguts de la campanya “Tot és aquí!”: país, ànima, paisatge, color, immensitat, memòria i silenci. Ens eleven i alhora ens fan arrelar en el patrimoni que ens envolta. Els itineraris del Bisbat d’Urgell que s’hi proposen per a aquest estiu 2020 són tres: El romànic de la Vall d’Aran, el romànic de la Vall de Boí i les esglésies de les Valls d’Àneu: sants, homes i misteris. Deixem-nos conduir per ells vers la Bellesa Infinita.