Primers lectors: En Cornèlius

Títol: En Cornèlius

Escriptor/a: LIONNI, Leo.

Editorial: Kalandraka.

En Cornèlius és un cocodril diferent dels altres. Per això els seus iguals el menystenen i ell se n’allunya trist i capcot. Aleshores coneix un mico que li ensenyarà una pila de coses, i quan torni a casa ensenyarà aquestes noves habilitats als seus escèptics germans.

Una història que utilitza l’esquema de l’allunyament del protagonista i el retorn a casa habitual als contes tradicionals. També en alguns moments empra l’estructura encadenada i repetitiva, que reforça el fil narratiu. I també aporta el tema del rebuig del diferent. Com es pot veure, en una història tan senzilla Leo Lionni condensa amb saviesa molts aspectes de la literatura tradicional i hi afegeix una reflexió paral·lela a altres seves que insufla optimisme i afany de canvi.

En Cornèlius és un títol canònic dins dels àlbums, publicat per primer cop el 1983 i recuperat ara per Kalandraka. És un autèntic encert que les editorials rescatin llibres descatalogats, o que no es troben fàcilment ni en biblioteques ni en llibreries. I més encara si es fa amb la cura, el respecte i la qualitat d’aquesta edició. La composició, els colors, les textures i l’expressivitat de les il·lustracions mantenen tota la capacitat d’innovació que tenien fa 26 anys.

Per Ana Díaz-Plaja. Clijcat / Faristol