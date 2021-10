La traçabilitat i la promoció del producte, clau en la comercialització de safates de Carn d’Andorra

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i presidenta de Ramaders d’Andorra SA, Silvia Calvó, ha posat en valor la nova manera de comercialitzar la carn de bestiar de les explotacions ramaderes nacionals que surt al mercat amb els segells oficials de ‘Carn de qualitat controlada d’Andorra’ i ‘IGP Carn d’Andorra’ en format de safates. El nou format de venda ja està disponible a diversos supermercats i centres comercials d’arreu del territori, el que representa fer una “pas més” per donar visibilitat al producte. La trobada amb la premsa també ha comptat amb el director del departament, Josep Casals, i el gerent de Ramaders d’Andorra S.A., Gerard Martínez.

Calvó ha explicat que el projecte té per objectiu valoritzar millor els productes en benefici del sector ramader i apropar els productes a la ciutadania amb un format adaptat als nous estils de vida i modalitats de consum de la societat. El nou projecte ha comportat el desenvolupament d’un format d’envàs que és totalment reciclable que també permet respectar el procés productiu de les carns al llarg de tota la seva cadena, des del punt de vista mediambiental i sostenible.

El gerent de Ramaders d’Andorra SA, Gerard Martínez, ha explicat que el projecte ha requerit del desenvolupament d’un complex programari informàtic (software) i l’adquisició de material específic (etiquetadores) que permeten “garantir la traçabilitat del producte perquè el consumidor pugui en tot moment accedir a la informació sobre l’origen i procedència dels productes”.

Així, el nou etiquetatge de les barquetes incorpora un codi QR a través del qual el consumidor pot consultar la fitxa de control de l’animal del qual s’ha obtingut la peça que està adquirint i en la qual hi figura tota aquella informació referent al seu historial: explotació de la qual procedeix i dades relatives a la vida de l’animal fins el moment del seu sacrifici. “S’apropa la carn del país al consumidor i se li ofereix tota la informació perquè sàpiga que està consumint i que està donant suport a productes de qualitat de quilòmetre zero”, ha ressaltat Calvó

A més, també s’assegura presentar un producte que compleix amb tots els criteris reglamentàriament establerts pels quals es regeix la producció de la carn i productes carnis que es poden beneficiar dels distintius o segells de qualitat amb els que s’identifica la ‘Carn de qualitat controlada d’Andorra’ i la ‘IGP Carn d’Andorra’.

De manera paral·lela, s’ha posat també en marxa el lloc web de Ramaders d’Andorra (www.ramadersandorra.ad) que inclou tota la informació relativa a la marca Carn d’Andorra. En aquest nou espai virtual el consumidor pot trobar tota la informació del sistema de cria, tots els punts de venda i tots els punts de restauració on es pot adquirir o degustar la carn i els productes carnis que es comercialitzen per la societat. La voluntat, tal com ha destacat Martínez, és “facilitar al màxim el coneixement del producte i fer-lo el més accessible possible”. A la mateixa web, també es podrà consultar la traçabilitat de la carn i els productes que hagin adquirit.

Gerard Martínez també ha explicat que es reforça l’estratègia de comunicació amb l’obertura d’un compte instagram: @ramaders_andorra. El nou canal, a més d’informar del producte, ha de permetre difondre i posar en valor la feina dels ramaders, tot facilitant al mateix temps dades actualitzades dels punts de venda i de restauració que confien en aquests productes i que donen suport a aquest projecte.

Més de 300 safates en una setmana

Finalment, i pel que fa al projecte pròpiament de venda de safates, el gerent de Ramaders d’Andorra ha informat que actualment ja es distribueixen a tres centres comercials del país, el que la setmana passada ja va suposar distribuir més de 300 barquetes de producte. Martínez ha destacat una gran acceptació tant per part dels propis establiments comercials, com per part dels consumidors atès que aquestes es van exhaurir ràpidament. En aquest sentit, ha informat que la iniciativa continua en vies d’ampliació a altres centres i que la gamma de safates actuals que s’ofereix compta amb més de 50 referències diferents de totes les categories (carn de boví, oví i equí), incloent també la distribució i comercialització dels menuts respectius (fetges, llengua, etc.).