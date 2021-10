Continua el degoteig de diagnòstics per Covid-19

El total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 15.369 persones (+2) i es registren un total de 15.162 altes (+3). El total de defuncions fins a la data és de 130.

Actualment hi ha 77 casos actius (-1) i no hi ha cap ingressat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell –ni a planta ni a l’UCI–.

Pel que fa a la població escolar, hi ha 17 aules sota vigilància activa –3 total i 14 parcial– i 1 en vigilància passiva.

Finalment, des de l’inici del Pla de vacunació ja s’han administrat 106.831 vacunes –54.404 primeres dosis, 52.142 segones i 285 terceres–.