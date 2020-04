La taxa de reproducció de la Covid-19 es situa per sota del 0,5

La taxa de reproducció de la Covid-19, o el que també es coneix com a número RO, se situa des de fa un parell de setmanes per sota d’1, i els últims dies per sota de 0,5, segons ha informat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. De fet, és gràcies a aquestes dades que s’han pres decisions com la de permetre una hora de passeig en dies alterns o la reobertura d’alguns comerços, unes “excepcions al confinament” que “són molt tímides”, ha assegurat Martínez Benazet.

El titular de Salut ha actualitzat les dades epidemiològiques, que aquest dijous registren 24 curats més que ahir i cap nou contagi, de tal manera que els casos actius de Covid-19 al país són 353 i els curats 333. El nombre total d’afectats no varia des d’ahir i continua en les 723 persones. Les víctimes mortals tampoc han patit variació i son 37 les morts acumulades en aquesta emergència sanitària.

Martínez Benazet també ha exposat que a l’hospital hi ha 30 pacients ingressats amb Covid-19, 16 d’ells a la unitat de cures intensives on 12 estan sota ventilació mecànica, dos que poden ser extubats en les properes hores.

Cal esperar que els contagis tornin a augmentar

El ministre de Salut ha explicat que, malgrat que les excepcions al confinament “són tímides”, és “esperable” que torni a augmentar el nombre i el rati de contagis. De totes maneres, es vetllarà perquè l’augment sigui controlat i perquè l’augment de la pressió al sistema sanitari sigui suportable.