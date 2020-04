Més de 44.000 persones s’han inscrit per fer-se la prova d’anticossos

El director d’Actua Innovació, Marc Pons, ha informat de l’operativa que se seguirà en el programa de cribratge massiu a la població per conèixer el grau d’immunització enfront la Covid-19. Pel moment, ja s’han inscrit més de 44.000 persones a través de la plataforma web i de forma progressiva els comuns posaran a disposició números de telèfon a través dels quals formalitzar la inscripció. Pons ha explicat que els temporers hauran de contactar amb els comuns i que als transfronterers se’ls contactarà per via telefònica.

L’operativa ja està “gairebé tota enllestida” i es pot dir que només falta que arribin els test, que ja han passat els tràmits duaners i només falta que s’iniciï el transport, per poder començar. En aquest sentit, en els propers dies s’anirà notificant a les persones inscrites a on i quan s’han de desplaçar per fer-se la prova.

El director d’Actua Innovació ha detallat que hi haurà 11 zones de punts de control, en les que hi haurà un total de 58 taules que atendran la població de forma simultània. A més, també hi haurà entre 7 i 12 unitats mòbils que atendran aquelles persones amb dificultats de mobilitat. Aquestes centres estaran en funcionament de les 8.00 hores a les 20.00 hores i mobilitzaran 366 efectius sanitaris i de suport i 270 efectius de caràcter logístic.

En relació amb els test, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha assegurat que són “molt estables”, que no requereixen ni el manteniment de la cadena del fred, pel que no cal preocupar-se per si arriben abans o després. També ha explicat que s’han provat en origen i que el grau de sensibilitat és superior al 95%, com també ho és el d’especificitat. A més, ha informat que ja han passat els tràmits duaners i que només falta que iniciïn el viatge des de la Xina.

AFAVORIR LA TRANSICIÓ CAP AL CONFINAMENT SELECTIU

Aquest estudi permetrà reforçar el control de la situació epidemiològica, la gestió de l’epidèmia i afavorir el canvi d’una estratègia de confinament total a una de confinament selectiu de les persones infectades pel coronavirus i els seus contactes. D’aquesta manera, es potencia la protecció dels ciutadans més vulnerables i alhora es minimitza la probabilitat de contagis en el entorn laboral i escolar.

Per la seva banda, el director d’Actua Innovació, Marc Pons, un dels actors del projecte, ha destacat que la seguretat de les dades tractades està garantida pel que fa al seu ús. També ha apuntat que les conclusions de l’estudi seran de gran interès per a la comunitat mèdica internacional.

El titular de Salut ha detallat que l’equip que està treballant en el disseny d’aquest projecte el composa un comitè transversal i interdisciplinari de coordinació. Per part d’Actua Innovació hi participen Marc Pons, Vanessa Royo, David Vilanova i Joel López. També formen part de l’equip la secretària d’Estat del Ministeri de Salut, Helena Mas, la cap d’Àrea del departament de Promoció, Prevenció i Vigilància de la Salut, Rosa Vidal; la metgessa en salut pública del ministeri Mireia Garcia; i la responsable de logística i operativa sanitària del Ministeri, Carme Curcó. També hi participen la secretària d’Estat del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Teresa Milà; el director general del SAAS, Josep Maria Piqué; la metgessa internista Cristina Royo; el director de Protecció Civil, Cristian Pons; i el director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández.