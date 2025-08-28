Andorra també recorda el 40è aniversari de la primera ascensió catalana a l’Everest

Aquest dijous, 28 d’agost, se celebra el 40è aniversari de la primera ascensió catalana al sostre del món: l’Everest. Va ser en unes condicions de dificultat extrema i màxim risc, per l’aresta nord-est des del vessant del Tibet. Aquesta ascensió, en època monsònica, va representar la primera occidental d’aquest vessant tibetà. El resident al Principat d’Andorra, Conrad Blanch, exdirector general de Grandvalira i d’ENSISA, actual conseller de SETAP365, va ser el cap de la primera expedició que va assolir el cim.
Aquells expedicionaris es reuneixen aquest dijous a Taradell per a celebrar-ho, parlar d’aquella fita i de la seva significació en aquell moment. El seu missatge encara perviu sobre què és i significa la muntanya com a símbol de coneixement i identificació del país, i com a exemple del que es pot aconseguir mitjançant un treball d’equip.
Estava prevista una Caminada Popular per a les 9:30 hores i també un acte commemoratiu (19 hores) a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font. En aquest acte es farà la preestrena del documental “Everest 1985. Els primers catalans a fer el cim” en record d’aquella històrica expedició. Seguidament, tindrà lloc una taula rodona amb tots els expedicionaris.
Igualment, es preveu una visita (17:30 hores) a la Plaça Everest de Taradell, on un monument evoca la gesta aconseguida per aquella expedició.
Aquella aventura va evidenciar un alt nivell de preparació alpinística de l’equip i va transmetre a la societat catalana una sèrie de valors, reunits en una frase que va fer fortuna: “Hem fet el cim!”. El missatge traspassava totes les capes socials, reflectint la idea que “tots tenim el nostre Everest a la nostra vida”, donat que l’alpinisme és exemple vital sota la idea que és més que un esport i que és testimoni –com va fer palès l’expedició- d’uns principis.
El expedicionaris van ser Conrad Blanch, Nil Bohigas, Òscar Cadiach, Jordi Camprubí, Jordi Canals, Lluís Gómez, Enric Lucas, Jordi Magriñà, Joan Massons, Xavier Pérez Gil, Antoni Ricart, Miquel Sánchez Toni Sors i Carles Vallès. Juntament amb els xerpes: Ang Karma, Shambu Tamang, Nima Dorje, Narayan Shrestra i Nawnag Yonden.