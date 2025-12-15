La Festa Solidària de l’Escola Andorrana d’Escaldes fomenta la solidaritat i permet vacunar gairebé 9.000 infants

L’Escola Andorrana d’Escaldes-Engordany va celebrar, recentment, la seva Festa Solidària, una iniciativa que va anar molt més enllà de la recaptació econòmica i que va posar al centre un dels principals objectius del projecte educatiu del centre: fomentar la solidaritat dins la comunitat educativa. La jornada va comptar també amb un ambient festiu i cultural gràcies a la participació de la banda de jazz de l’escola, formada per alumnat del centre, que va amenitzar la festa i va contribuir a crear un espai de trobada, convivència i celebració compartida.
La festa s’emmarca en el treball impulsat per la Comissió Solidària de l’escola, un espai format per mestres de tots els cicles, mestres especialistes i l’equip directiu, que té com a missió organitzar activitats i accions educatives per a treballar valors com la solidaritat, el compromís i la participació activa d’alumnes, famílies i professionals del centre.
Gràcies a la implicació de tot l’alumnat, les famílies, el professorat i les persones que van visitar la festa, la Festa Solidària va permetre recaptar un total de 1.407,85 euros, provinents d’activitats com la xocolatada, la venda de decoració, roba i llibres, el berenar solidari i la venda de productes de marxandatge d’UNICEF.
Aquesta recaptació s’ha coordinat amb UNICEF, transformant-se en un impacte directe i tangible en la salut infantil. Concretament, la donació permetrà finançar 8.970 dosis de vacunes, distribuïdes de la següent manera:
- 1.400 dosis contra la tuberculosi
- 3.320 dosis contra la poliomielitis
- 680 dosis contra el xarampió
- 3.570 dosis contra el tètanus
Aquestes vacunes contribuiran a protegir milers d’infants davant malalties greus i prevenibles, especialment en contextos vulnerables amb dificultats d’accés als sistemes de salut.
Més enllà de la recaptació, des de l’escola es destaca que la Festa Solidària ha assolit plenament el seu objectiu educatiu: reforçar els valors de la solidaritat i la responsabilitat social, tot implicant activament alumnes, famílies i professionals en una causa comuna.
De cara al segon trimestre, la Comissió Solidària continuarà treballant en nous projectes i iniciatives que permetin seguir construint una comunitat educativa compromesa, conscient i solidària. Amb accions com aquesta, “l’Escola Andorrana d’Escaldes-Engordany demostra que l’educació en valors és clau per formar ciutadans i ciutadanes compromesos amb un món més just”.