La Generalitat promou la lectura de temàtica pirinenca entre l’alumnat d’infantil i primària de l’Alt Pirineu i Aran

El Govern català ha presentat, aquesta setmana, a la biblioteca de Tremp el projecte Pirineu Lector, que té com a objectiu promoure la lectura entre els infants de l’Alt Pirineu i Aran fora de l’horari escolar. L’acte ha comptat amb la participació de la delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero Galera; la directora dels Serveis Territorials de Cultura, Iolanda Ferran Closa; i la directora dels Serveis Territorials d’Educació i Formació Professional, Carlota Valls Albiol. També hi han assistit representants d’altres institucions de la vegueria, així com del sector educatiu i cultural.
En la seva intervenció, la delegada del Govern de la Generalitat ha destacat que aquest projecte suposa “un pas endavant en la construcció d’un espai comunicatiu propi que uneixi l’Alt Pirineu i Aran”. Romero ha afirmat que, en paral·lel a la millora de les infraestructures viàries i de telecomunicacions, la vegueria ha de reivindicar també un espai compartit de comunicació, una “infraestructura de comunicació”. En aquest sentit, la delegada ha subratllat que, si bé hi ha hagut i hi continuarà havent nombroses iniciatives de foment de la lectura, Pirineu Lector aporta un element de cohesió territorial, “a partir d’una lectura pirinenca, sobre temàtica pirinenca i també amb molts autors i autores”. A més, la delegada ha insistit que “el foment de la lectura és també el foment de la llengua, i a l’Alt Pirineu i Aran hem de parlar de llengües, en plural; per tant, Pirineu Lector contribueix també a la promoció del català i de l’aranès”.
Per la seva banda, la directora dels Serveis Territorials de Cultura ha posat en valor la col·laboració establerta entre el seu departament i el d’Educació i Formació Professional per a tirar endavant aquest projecte. “No neix com un bolet, forma part d’un programa innovador que busca incorporar les arts i la cultura a les metodologies educatives, i reforçar les sinergies entre els equipaments dels dos àmbits a la nostra vegueria”, ha dit Ferran. Durant la presentació dels llibres recomanats, la directora territorial de Cultura ha afirmat que “llegir ens dona seguretat, ens empodera, ens ajuda a superar situacions difícils, i ens fa entendre d’on venim i quina és la nostra història”.
Finalment, la directora dels Serveis Territorials d’Educació i Formació Professional, Carlota Valls, ha explicat que “Pirineu Lector parteix d’una premissa que tots compartim i que els pedagogs tenim clara: l’educació és cosa de tots”. En aquest sentit, el projecte es construeix des d’una mirada transversal, i involucra diferents departaments, serveis públics, equipaments, centres educatius, famílies i altres referents que poden tenir els infants del territori, com els vinculats als espais de lleure o a programes socioeducatius. Valls ha destacat que “l’objectiu principal del projecte és millorar la competència lectora, i augmentar, per tant, les garanties d’aconseguir l’èxit educatiu”. A més, “Pirineu Lector promou el coneixement de l’entorn i ens permet aprofundir en el treball en xarxa”, ha afegit.
21.000 punts de llibre per a arribar a tots els infants de l’Alt Pirineu i Aran
Pirineu Lector neix en paral·lel a la creació de la Xarxa de biblioteques de l’Alt Pirineu i Aran. És, en part, fruit del treball conjunt d’aquests equipaments de la vegueria, que han consensuat una llista de 18 llibres, 12 en català i 6 en aranès.
Els llibres tenen en comú el seu vincle amb el Pirineu, sigui per la temàtica que aborden o perquè estan escrits per autors o autores pirinenques. Entre altres, es recomanen Els animalons del bosc, de la col·lecció “Petits exploradors” d’Edicions Salòria; Una de menairons, de Cristina Castellà i Josep Colom; La Bruixa del Pla de Beret, de Pep Coll, o Eth secret, de Terèsa Pambrun i Amandine Laprun. La llista sencera d’obres es pot consultar en aquest enllaç.
Són 3 llibres per a cadascun dels cicles d’infantil i primària. En el cas del cicle infantil i el primer cicle de primària, n’hi ha 3 en català i 3 en aranès, amb l’objectiu de reforçar també el model d’immersió lingüística de l’Aran. Totes les biblioteques de la vegueria disposen d’exemplars dels llibres recomanats per Pirineu Lector.
Com que l’objectiu del projecte és promoure la lectura fora de l’horari escolar, cada recomanació de llibre va acompanyada d’una proposta d’activitats per a fer en família, elaborada pels centres de recursos pedagògics de l’Alt Pirineu i Aran. Són activitats tant de descoberta de l’entorn natural com de caire plàstic i creatiu.
Les recomanacions de lectures i les propostes d’activitats es donaran a conèixer als infants a través de punts de llibre dissenyats específicament per a aquest projecte. Se n’han imprès 21.000, i es distribuiran a través dels 48 centres educatius d’infantil i primària de la vegueria, juntament amb l’entrega dels informes finals de cada trimestre. En aquest sentit, el programa té la vocació d’arribar als més de 5.000 infants que cursen cicles d’infantil i primària a l’Alt Pirineu i Aran. Als punts de llibre hi ha un codi QR que facilitarà l’accés al web on s’allotgen les activitats complementàries, que també es pot consultar a través d’aquest enllaç.
Programa per a la millora de la presència de les arts i la cultura en l’educació
Pirineu Lector s’emmarca en el Programa per a la millora de la presència de les arts i la cultura en l’educació, una iniciativa que articula per primera vegada una col·laboració estable entre els departaments de Cultura i d’Educació i Formació Professional a cadascun dels Serveis Territorials de Catalunya. L’objectiu és fomentar l’accés a la cultura des de l’escola i reforçar la relació entre centres educatius, equipaments culturals i creadors i creadores.