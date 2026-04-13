La Seu impulsa la 1a Jornada d’intercanvi de roba de segona mà “RE-ESTRENA’T”

En el marc de la Jornada Jove 2026, el Servei de Joventut de la Seu d’Urgell presenta el projecte “RE-ESTRENA’T”, la primera jornada d’intercanvi de roba de segona mà de la ciutat, que tindrà lloc el divendres, 8 de maig, a la plaça Joan Sansa. Aquesta iniciativa neix amb l’objectiu de fomentar el consum responsable, la sostenibilitat i l’economia circular entre la població jove, oferint una alternativa real al consum de moda ràpida.
Inspirada en l’èxit de propostes similars realitzades a Oliana i altres municipis, la jornada busca donar una segona vida a aquelles peces de roba que es troben en bon estat, però que ja no s’utilitzen.
Funcionament de l’intercanvi
Per a participar-hi, les persones interessades han de seguir un procés de dues fases: la recollida prèvia de roba i la jornada d’intercanvi final.
La recollida de roba comença aquest mateix dilluns, dia 13 i fins el 26 d’abril. Els participants poden lliurar un màxim de 15 peces per persona als punts de recollida habilitats:
- Oficina Jove de l’Alt Urgell
- Palau d’Esports
- Poliesportiu Municipal
Requisits de lliurament
La roba s’ha de presentar en una bossa tancada. A l’interior, cal incloure un paper amb les dades de contacte següents: nom i cognoms, telèfon i correu electrònic.
Per cada peça aportada (sempre que estigui en bon estat), els participants rebran una sèrie de punts que podran bescanviar per altres peces durant la jornada d’intercanvi. El valor en punts variarà segons la tipologia de la peça.
L’esdeveniment final tindrà lloc el divendres, 8 de maig, a la plaça Joan Sansa. L’horari de l’activitat serà de 17:00 h a 21:00 h (tot i que l’intercanvi s’emmarca en les activitats programades de 16:00 h a 20:00 h).
Quina roba es pot portar?
S’acceptarà tant roba d’adult com d’infants i nadons en bon estat: pantalons, faldilles, samarretes, camises, jerseis, jaquetes, dessuadores, vestits, bufandes, gorres i altres complements. Així com també roba d’infants i de bebè.
Amb aquesta acció, la Seu d’Urgell reafirma el seu compromís amb la reutilització i la creació d’espais comunitaris on els joves puguin accedir a la moda d’una manera gratuïta i conscient.
Per a més informació:
- Telèfon: 674 259 999 (Joventut)
- Instagram: @espaijovelaseu