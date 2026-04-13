Detingut un turista per causar danys, llençant pedres, a un concessionari i a tres vehicles estacionats en el recinte

El servei de Policia ha detingut, la matinada d’aquest mateix dilluns, a Andorra la Vella, un turista de 24 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni. L’individu en qüestió ha causat danys als rètols lluminosos d’un concessionari de vehicles de la capital i als parabrises de tres cotxes estacionats en el recinte de l’establiment.
Segons informa el propi servei de l’ordre, l’home que ha estat arrestat hauria causat els danys materials, amb un valor superior a 600 euros, llençant pedres.