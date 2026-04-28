La Seu i comarca presenten la Guia d’Activitats d’Estiu 2026 amb prop de seixanta propostes de lleure i esport

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, a través de la Regidoria de Joventut i Infància, i el Servei Tècnic Comarcal de Joventut presenten la Guia d’Activitats d’Estiu 2026. Aquesta eina agrupa la programació estiuenca coordinada per institucions, entitats i serveis públics per a oferir alternatives de lleure educatiu i esportiu de qualitat durant les vacances escolars.
Una oferta transversal i per a totes les edats
La guia d’enguany és un recull exhaustiu que inclou un total de 57 activitats. Aquestes propostes estan organitzades tant pels ajuntaments de tota la comarca de l’Alt Urgell com per diverses associacions, clubs i empreses privades del territori.
L’oferta s’ha estructurat per a cobrir totes les etapes del creixement:
• 47 activitats estan destinades específicament a infants de 3 a 12 anys.
• 36 activitats s’adrecen a adolescents i joves a partir dels 12 anys.
El taller de cuina: una aposta per la creativitat digital
Dins de la programació, destaca una proposta totalment gratuïta per a joves d’entre 14 i 17 anys: el taller de cuina i elaboració d’un receptari digital. Aquesta activitat destaca per la seva metodologia perquè combina dues sessions setmanals de cuina pràctica amb una tercera dedicada a la creació d’un receptari mitjançant l’eina de disseny Canva, amb l’acompanyament del Punt Òmnia. Per a facilitar la participació, s’ofereix flexibilitat en la inscripció, podent triar entre el mes sencer o per quinzenes.
Professionalització del lleure a la comarca
A més de l’oferta lúdica, la guia posa en valor el talent local, ja que diversos joves de la comarca treballaran aquest estiu en les activitats programades. Cal destacar que molts d’aquests monitors i monitores han obtingut prèviament el títol de Premonitor/a de lleure, una formació que forma part del ‘Pack Lleure’ organitzat per l’Oficina Jove per a garantir la qualitat pedagògica de les propostes.
On consultar la guia
La guia es distribuirà àmpliament per a assegurar que arribi a totes les famílies:
• En paper: Es lliurarà directament als centres educatius (d’I3 a 6è de primària) i estarà disponible a l’Oficina Jove, l’Ajuntament, l’Espai Ermengol, el Consell Comarcal i la Biblioteca Sant Agustí, entre d’altres equipaments.
• En digital: Es podrà consultar al web municipal i es farà arribar a través dels grups de WhatsApp de les famílies i el canal de difusió de l’OJAU.