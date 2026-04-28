La Seu aprova el projecte de millora de paviment i instal·lacions del carrer dels Estudis

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha donat llum verda al projecte de reforma integral del carrer dels Estudis, una via per als vianants, estratègica, que connecta l’Eixample amb el nucli històric de la ciutat. Aquesta intervenció s’emmarca dins del Pla de Barris, que té com a objectiu la renovació i millora de la qualitat urbana del centre històric. El carrer dels Estudis, d’uns 52 metres de llargada, no ha estat objecte de cap actuació important des de fa anys, cosa que n’ha provocat una degradació progressiva tant en el paviment com en les instal·lacions de serveis.
Renovació integral de serveis i estètica urbana
El projecte contempla dues línies d’actuació principals:
- Millora de les instal·lacions: Es procedirà a la retirada de les actuals canonades de clavegueram i aigua potable, fabricades amb fibrociment (uralita), que conté amiant. Aquestes seran substituïdes per materials homologats i s’implementarà una nova xarxa separativa.
- Pavimentació i enllumenat: Es renovarà totalment el paviment actual per un de més modern i funcional. Pel que fa a l’enllumenat, s’instal·laran noves lluminàries similars a les del carrer Major per tal d’unificar l’estètica del centre històric, optimitzar el manteniment i millorar l’eficiència lumínica.
Pressupost i control arqueològic
La inversió total per a aquesta obra és de 117.703,60 € (IVA inclòs). El termini previst per a l’execució dels treballs és de quatre mesos, aproximadament.
Donada la ubicació del carrer dins del perímetre de protecció arqueològica del centre històric de la Seu d’Urgell, el projecte inclou partides pressupostàries específiques per al seguiment de les obres. Abans de començar els moviments de terres, l’empresa contractista haurà de presentar un projecte d’intervenció arqueològica dirigit per personal professional per a garantir la preservació del patrimoni.
Amb aquesta intervenció, “el consistori referma el seu compromís amb la millora del cor de la ciutat, dotant el carrer dels Estudis d’uns estàndards de qualitat arquitectònica i urbana a l’alçada de la seva importància com a via d’accés al centre”, asseguren des de l’Ajuntament.