Encamp: El Llaç d’Animació i l’Àrea de Jovent obren les inscripcions, el 6 de maig, per a les activitats de Pentecosta

Amb motiu de les vacances de Pentecosta, el Comú d’Encamp posa en marxa una nova edició de les activitats del Llaç d’Animació i de l’Àrea de Jovent d’Encamp i del Pas de la Casa. Es tracta d’una proposta de lleure pensada perquè els infants gaudeixin d’una experiència lúdica, educativa i plena de diversió durant aquests dies festius. Les inscripcions s’obriran a partir de les 10 h a través del web comuencamp.ad o bé presencialment a les recepcions dels centres esportius.
La programació d’enguany gira al voltant de la reinvenció dels jocs tradicionals, que “es transformaran en experiències gegants, modernes i espectaculars”. Els clàssics de sempre es convertiran en grans reptes dinàmics i cooperatius, adaptats a cada franja d’edat, amb l’objectiu de fomentar la participació, la convivència i el treball en equip. “Una proposta que combina diversió a gran escala, emoció i aprenentatge en un entorn estimulant”, assenyalen des del Comú.
Els infants de 3 a 5 anys, participants del Llaç d’Animació, descobriran el joc a través de la imaginació i l’experimentació, afavorint la creativitat i les habilitats socials. D’altra banda, els nens i nenes de 6 a 11 anys de l’Àrea de Jovent participaran en activitats i desafiaments d’equip que potenciaran l’estratègia, l’acció i la cooperació, sempre adaptats a les seves capacitats i interessos.
Les activitats tindran lloc, a Encamp, del 26 al 29 de maig i al Pas de la Casa, del 25 al 29 de maig. L’horari serà de 8 h a 20 h a Encamp, mentre que al Pas de la Casa començarà a les 8.30 h i finalitzarà també a les 20 h.
Pel que fa a les places, el Llaç d’Animació oferirà 35 places a Encamp i 35 al Pas de la Casa. L’Àrea de Jovent disposarà de 60 places a Encamp i 15 al Pas de la Casa.
El preu és de 79,36 € per a la setmana de quatre dies a Encamp i de 90,68 € per a la setmana de cinc dies al Pas de la Casa. S’aplicarà un descompte del 10% per als usuaris del Carnet Jove, el Carnet Piolet o dels serveis comunals, així com un descompte del 20% per al segon germà o germana inscrit.