La Seu gaudirà per partida doble la Volta Ciclista a Catalunya 2024

Traçat de la 103a Volta Ciclista a Catalunya

La Volta Ciclista a Catalunya 2024 passarà per la Seu i l’Alt Urgell per partida doble. Aquesta setmana s’ha presentat a Barcelona el recorregut definitiu de l’edició número 103 i l’organització ha confirmat que la tercera etapa travessarà tot el nord de la comarca, enmig d’un recorregut que anirà de Sant Joan de les Abadesses a Port Ainé i que també passarà per la Cerdanya. Una presència que s’afegeix al fet que, com ja s’havia anunciat aquest mes passat, la nova Volta Femenina tindrà una sortida des de la Seu d’Urgell, concretament a la segona etapa, que s’acabarà a l’estació de la Molina.

La Volta tradicional, de categoria masculina, és la tercera cursa ciclista per etapes més antiga del món, només superada pel Tour de França i el Giro d’Itàlia i per davant d’altres clàssiques com la Vuelta a Espanya i la París-Niça. L’edició d’enguany començarà el 18 de març, novament amb una estrena amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols que inclourà el pas per la Bisbal d’Empordà, el Santuari dels Àngels (460 m) i Llagostera. El dia següent, dimarts 19, els ciclistes ja entraran al Pirineu amb el recorregut entre Mataró i l’estació de Vallter, el punt més alt de la prova (2.135 m, categoria especial). Entremig també passaran per Calella, Girona, Banyoles, Olot i el Coll de Coubet (1a categoria).

La tercera etapa, dimecres 20, serà la més muntanyenca i sortirà de Sant Joan de les Abadesses per a travessar Ripoll i afrontar la Collada de Toses (1.770 m, 1a categoria). Després el grup baixarà per la Molina, Alp, Bellver i Martinet i entrarà a l’Alt Urgell, on se’l podrà veure passar pel Pont de Bar, Arsèguel, la Seu d’Urgell, Castellciutat, Montferrer i Adrall. Des del municipi de Ribera d’Urgellet, els ciclistes afrontaran els dos grans reptes d’aquesta edició: el port del Cantó (1.715 m) i la pujada a Port Ainé (1.960 m), tots dos de categoria especial.

Dijous 21, la quarta etapa sortirà de Sort, passarà per la Pobla de Segur i deixarà l’Alt Pirineu pel port d’Àger (900 m, 2a categoria), per a després avançar per Balaguer, Linyola i les Borges Blanques -tres esprints intermedis- fins a la meta de Lleida. I divendres 22, s’anirà d’Altafulla a Viladecans, amb el pas pels colls de les Ventoses i de la Creu d’Aragall, també de segona categoria.





La penúltima etapa, al Berguedà

El Pirineu, però, encara tornarà a ser protagonista a la sisena i penúltima etapa, dissabte 23 de març, que transcorrerà íntegrament per la comarca del Berguedà, i concretament per la seva meitat nord, amb el pas per un total de cinc ports de muntanya. En aquesta explosiva jornada, de 154 km, els participants sortiran de Berga i passaran per Borredà, el Coll de la Batallola (1.185 m, 3a cat.), el Collet de Cal Ros (1.410 m, 2a cat.), la Pobla de Lillet, Vallcebre, el Coll de Pradell (1.735 m, categoria especial), Saldes, la Collada de Sant Isidre (1.140 m, 1a cat.), un nou pas per Berga i, finalment, la meta al Santuari de Queralt (1.150 m, 1a cat.).

Finalment, diumenge 24, hi haurà la ja habitual meta final a Barcelona, precedida per una volta per la Creu de l’Ordal (495 m), Gavà i Castelldefels, per a acabar afrontant sis pujades consecutives al Castell de Montjuïc.