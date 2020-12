La Seu es reinventa per seguir col·laborant amb La Marató de TV3, dedicada enguany a la Covid-19

La Seu d’Urgell ja està a punt, un any més, a col·laborar activament amb en La Marató de TV3 que aquest any celebrarà el pròxim diumenge 20 de desembre una edició excepcional a l’estar dedicada a la Covid-19.

Cal recordar que davant d’aquesta situació d’excepcionalitat sanitària que afecta arreu, les tradicionals activitats populars que coordinava l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, com són el quinto, la rifa de l’hospital o les parades al carrer durant la jornada solidària per recollir donatius per La Marató de TV3, no es duran a terme per així evitar la propagació del virus.



Guardioles solidàries fins al 20 de gener

Per això, en aquesta edició tan especial, s’han ubicat unes guardioles solidàries en diferents establiments comercials de la Seu d’Urgell per tal que tothom que ho desitgi pugui fer el seu donatiu.

Aquestes guardioles s’han elaborat des de l’Escola Municipal d’Art, amb materials reciclats i decorades amb dibuixos que els i les alumnes d’aquesta escola van crear amb la temàtica de les mascaretes.

Val a dir que aquesta nova iniciativa solidària ha estat recollida a la revista MónMarató, revista de la Fundació La Marató de TV3, en el seu número d’aquest mes de desembre, com un exemple dels centenars d’activitats reinventades que es faran aquest any.

Altres activitats solidàries

Per avui mateix, en el Mercat de Santa Llúcia que tindrà lloc de cinc de la tarda a vuit del vespre al final del carrer Major, els establiments i botigues d’aquest carrer oferiran degustacions gastronòmiques en pro de La Marató de TV3.

Per dissabte 19 de desembre, se celebrarà una altra activitat solidària: ballada de gegants i grallers a la plaça dels Oms, de deu del matí a una del migdia, a càrrec del Grup de Geganters i grallers de la Seu d’Urgell.

També pel mateix dissabte 19 de desembre però a les set del vespre, l’Orquestra de Cambra Cadí oferirà el Concert de Nadal, a la sala Sant Domènec. Els diners obtinguts per la venda de les entrades del concert aniran també destinats a La Marató.

La Marató 2020: ‘Aquesta Marató toca a tothom’



Enguany La Marató de TV3 està dedicada a la necessitat d’avançar en la recerca de la Covid-19, sota el lema ‘Aquesta Marató toca a tothom’.

La Covid-19 és una malaltia infecciosa greu causada pel SARS-CoV-2, de la família dels coronavirus. El virus pot quedar a l’aire o sobre els objectes; per tant, ens podem infectar per inhalació o per contacte.

Afecta tots els grups d’edats. Moltes persones infectades són asimptomàtiques i també contagien.

Per controlar la malaltia s’han de seguir tres normes bàsiques: distància física (1,5-2 metres), higiene de mans i mascareta.

La investigació és imprescindible per trobar els tractaments per curar la Covid-19 i les vacunes per prevenir-la.