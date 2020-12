‘El Circ de Nadal’ completa el cicle cultural infantil d’Encamp

“El circ de Nadal” serà una de les activitats per aquestes festes a Encamp. S’han programat diverses sessions d’un espectacle de circ, acrobàcies, contorsionisme, malabars,…a la Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp amb l’objectiu de completar el cicle d’espectacles en l’àmbit cultural per a públic infantil que ha tingut molt bona acollida aquest any, i que s’ha convertit en un atractiu de la parròquia i del país.

Durant els dies de les festes escolars de Nadal, des del dia 18 de desembre fins al 6 de gener, excepte el dia 24 de desembre, s’han programat sessions de matí (12 h) tarda i vespre, depenent del dia, per tal de poder acollir el màxim d’assistents possible tenint en compte l’aforament limitat del 30% per complir amb tots els protocols de seguretat i prevenció per la pandèmia.

La producció de l’espectacle d’acrobàcies i malabars va a càrrec d’Ángel Dias, provinent de circs dels països veïns, i Gatzara Espectacles. Al circ hi participen 11 artistes damunt de l’escenari i ha guanyat un dels primers premis del Festival de Circ de Montecarlo i ha participat en el programa televisiu Got Talent.

L’espectacle dirigit al públic infantil i familiar tindrà un cost de 12 euros per adults i de 8 euros per als infants, i les entrades es podran comprar a partir de dilluns 14 de desembre.E

Més informació: www.comuencamp.ad