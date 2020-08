La Seu d’Urgell rep un ajut per a la redacció d’un Pla de Dinamització Econòmica

El Patronat de Promoció Econòmica va resoldre la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a la redacció de plans de dinamització econòmica per part d’ajuntaments de la demarcació de Lleida, segons ha informat la Diputació. Entre els municipis pirinencs que se’n beneficiaran hi ha la Seu d’Urgell, Sort, Espot, Lladorre, Gavet de la Conca i Les, a més de Balaguer.

L’objectiu de la convocatòria és que municipis de menys de 20.000 habitants puguin redactar els seus Plans de Dinamització Econòmica locals, per dotar-se d’un model econòmic competitiu mitjançant l’establiment d’unes línies d’actuació i mesures concretes dins del seu àmbit territorial.

En aquesta convocatòria de subvenció, dotada amb 60.000 €, hi han participat 19 municipis. La inversió prevista per aquests municipis és de 110.754,80 €, essent el volum total de subvenció concedida de 59.421,16 €.