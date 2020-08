La Seu d’Urgell celebrarà una Festa Major “atípica i responsable”

La Seu d’Urgell celebrarà aquest any una Festa Major “atípica però alhora responsable”, que tindrà lloc del 28 al 31 d’agost. Així ho anuncia el tinent d’alcalde de Cultura i regidor de Festes i Tradicions de l’Ajuntament urgellenc, Carlos Guàrdia. “Enguany degut a la situació causada per la pandèmia de la COVID-19 ens ha obligat a adaptar-la a les mesures de seguretat i higiene que marquen les autoritats sanitàries. Això farà que urgellencs i visitants visquem una Festa Major diferent del què estem acostumats”.

D’entre els canvis més notoris que presentarà la Festa Major 2020 és la reducció d’un dia de celebració, que en lloc de cinc dies de festa n’hi haurà quatre perquè no s’inclou la jornada de dimarts en la programació festiva.

Els actes de Festa Major que han caigut del programa són el Ball Cerdà, les Casetes i els concerts que amenitzen aquest espai, les atraccions, els concerts a peu dret tant de la plaça del Camp del Codina com de la plaça Catalunya, el correfoc o les sardanes. Respecte a la no celebració del Ball Cerdà, Carlos Guàrdia remarca que “aquest és el canvi més significatiu perquè per primera vegada en molts anys no se celebrarà per no poder garantir les distàncies de seguretat entre els i les participants, d’acord amb les indicacions de Protecció Civil”.

Pel que fa a la programació esportiva de la Festa Major tampoc se celebraran el tradicional bàsquet 3×3, ni el torneig de futbol, ni la cursa de roll-ski. La festa aquàtica a la piscina municipal també ha quedat eliminada del programa festiu.

El programa d’actes 2020

Malgrat l’eliminació de tots aquests actes festius que donen personalitat pròpia a la Festa Major de la Seu d’Urgell, des de l’Ajuntament hi ha la voluntat que la ciutadania gaudeixi d’uns dies d’activitats lúdiques, esportives i culturals sempre però respectant la distància, ús de mascareta, higiene i desinfecció amb gel hidroalcohòlic, control d’aforament i reserva prèvia per assistir als actes programats. Carlos Guàrdia manifesta que “des de l’Ajuntament s’està acabant de perfilar el programa d’actes que en les pròximes setmanes es podrà fer públic. Cal tenir en compte però que en funció de l’evolució de la pandèmia es podria veure afectat”.

Així mateix, des del Consistori urgellenc s’insta als urgellencs i urgellenques a mantenir el nivell de responsabilitat tan elevat que han mostrat des de l’inici de la pandèmia, aspecte clau per evitar la propagació del virus.

Val a dir que tots els actes de Festa Major seran presencials, a l’aire lliure, amb el públic assegut (a excepció de les activitats esportives) i amb reserva prèvia per evitar aglomeracions a través de l’aplicació de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell es vol demanar i agrair la paciència i la comprensió de la ciutadania, donades les dificultats de la gestió de les activitats festives en un marc sense experiència prèvia.