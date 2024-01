La Seu demana una subvenció per a millorar l’accessibilitat universal al Punt Òmnia

Ajuntament de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell sol·licitarà al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya un ajut per a l’impuls i foment de l’accessibilitat universal al Punt Òmnia, ubicat al Centre Cívic l’Escorxador. La subvenció es vol destinar a millorar l’accés físic, comunicatiu i cognitiu a l’espai municipal.

La línia d’ajuts a la que s’optarà s’adreça als serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i la Xarxa Òmnia, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea a través del programa Next Generation EU.

També, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha demanat, en aquest cas, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya una subvenció per a l’adquisició de diferents fons bibliogràfics i documentals per a la Biblioteca Sant Agustí en fires o mercats especialitzats. La compra subvencionada inclouria també jocs de taula i de rol.

La convocatòria la té oberta l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) en règim de concurrència no competitiva per a totes les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2024.

El consistori urgellenc assumeix el compromís de complir les obligacions establertes en les bases reguladores dels ajuts i el compromís de finançar a càrrec del pressupost municipal la part no subvencionada.