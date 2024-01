Curs d’obtenció del certificat de capacitació professional de cap de taller de reparació de vehicles

Dos mecànics arreglant un motor (SFGA)

El Govern informa de l’obertura de la convocatòria per a apuntar-se al curs per a obtenir el certificat de capacitació professional com a cap de taller de reparació de vehicles automòbils. Per tal de facilitar l’assistència de les persones que puguin estar interessades, s’ofereixen dues sessions –amb el mateix contingut– que tindran lloc el 20 de febrer i el 27 de febrer, de les 9 hores a les 13.30 hores i de les 15 hores a les 17.30 hores cadascuna d’elles. La formació es farà a les dependències centrals del COEX, a l’avinguda de la Bartra d’Encamp.

Posteriorment, es realitzarà l’examen, que tindrà lloc el 23 de febrer a les 9 hores per als candidats de la primera sessió; mentre que els candidats de la segona sessió podran fer l’examen l’1 de març també a les 9 hores. En els dos casos la prova es durà a terme a les dependències centrals del COEX.

Les persones interessades han d’inscriure’s al Servei de Tràmits de l’Edifici Administratiu del Govern abans de les 15 hores del 14 de febrer, i han de satisfer la quantitat de 80,40 euros en concepte de drets d’inscripció.