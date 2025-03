La Seu: 13 centres educatius participen a la semifinal comarcal del Certamen de Lectura en Veu Alta

Certamen de Lectura en Veu Alta a l’Alt Urgell (RàdioSeu)

La Sala de Sant Domènec de la Seu d’Urgell ha acollit aquesta setmana la semifinal comarcal del Certamen de Lectura en Veu Alta, que ha organitzat un any més el Servei Educatiu de l’Alt Urgell, del Departament d’Educació de la Generalitat. Al concurs hi han pres part una cinquantena de joves alumnes que representaven 13 centres educatius d’arreu de la comarca. Aquesta ja és la 21a edició de l’esdeveniment, d’abast nacional, que vol potenciar la capacitat dels estudiants tant per a llegir correctament com per a fer presentacions i, per tant, perdre la por a parlar davant dels altres en un espai públic.

El certamen s’organitza en cinc categories: grumets vermells (alumnes de cicle mitjà de primària), grumets verds (cicle superior de primària), corsaris (nois i noies de primer cicle d’ESO), tropa de corsaris (grups de 3 nois i noies de 2n cicle d’ESO), i la categoria de timoners, formada per alumnes nouvinguts de cicle superior de primària i primer cicle d’ESO, que s’hagi incorporat al sistema educatiu català els darrers dos anys.





Les obres proposades

Els llibres que s’havien proposat enguany per a fer les lectures han estat: El misteri de la lluna, de Josep Lluís Badal (per a Cicle Mitjà de primària), Els nens ferotges, de la periodista Marta Gibert (per a Cicle Superior de primària); Un far a la fi del món, de Gerard Guix (per a Corsaris de 1r i 2n d’ESO); Noel et busca, d’Àngel Burgas (per a Corsaris de 3r i 4t d’ESO), i Un fill, d’Alejandro Palomas, per a Timoners.

A totes les categories es participa de manera individual, tret de la tropa de corsaris, que realitza una lectura col·lectiva. Hi han estat representats el Col·legi La Salle de la Seu d’Urgell, les escoles Albert Vives i Pau Claris de la mateixa capital urgellenca i les escoles Castell-ciutat, Rosa Campà (Montferrer), Arnau Mir (el Pla de Sant Tirs), Sant Esteve (Alàs), Miret i Sans (Organyà), Sant Climent (Coll de Nargó), Sant Miquel (Peramola), juntament amb els instituts Joan Brudieu i La Valira, de la Seu. A més a més, a la categoria de corsaris també hi pren part l’Institut Pere Borrell de Puigcerdà.