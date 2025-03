El ple de la Seu aprovarà el pressupost 2025 i avançarà en els tràmits per a fer realitat el nou centre INEFC Pirineus

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell celebrarà el proper dilluns, 10 de març, la seva sessió plenària, de caràcter ordinària, corresponent a aquest mes de març. El ple de la Corporació s’iniciarà a les 19 hores. Com a punt de l’ordre del dia destacat hi figura l’aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2025, que hauria de prosperar gràcies a l’acord entre l’equip de Govern (Compromís-socialistes) i la CUP.

També hi ha en la relació de punts del ple l’inici de l’expedient per a contractar l’execució de les obres de construcció del nou centre INEFC Pirineus a la capital urgellenca i, tot seguit, se sotmetrà a aprovació definitiva el projecte bàsic i executiu de construcció del nou centre en qüestió.

Altres punts que contempla la sessió de dilluns són dues mocions. Una, presentada pel grup municipal de Junts per la Seu en defensa del servei d’helicòpter sanitari al Pirineu i Terres de l’Ebre i, l’altra, entrada per ERC de rebuig a l’acord entre la Unió Europea i el Mercosur.