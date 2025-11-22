Laxants naturals

By:
On:
In: Nutrició
Les prunes seques són un laxant natural (Getty Images)
Les prunes seques són un laxant natural (Getty Images)

El restrenyiment és una molèstia comuna que pot afectar la qualitat de vida. Tot i que existeixen medicaments específics, moltes persones prefereixen començar amb laxants naturals, ja que poden ser més suaus i menys agressius per a l’organisme. Així i tot, és important utilitzar-los de manera correcta i amb precaució.

Què són els laxants naturals?

Són aliments, plantes o remeis casolans que estimulen el trànsit intestinal o suavitzen les femtes gràcies a la seva composició rica en fibra, mucílags o olis naturals.



Principals laxants naturals

1. Aigua tèbia amb llimona

  • Com fer-ho: al matí, en dejú, barrejar el suc de mig llimó amb un got d’aigua tèbia.
  • Com prendre-ho: 1 got diari.
  • Efecte: estimula el sistema digestiu i hidrata.



2. Prunes seques

  • Com fer-ho: posar 3-4 prunes en remull tota la nit i menjar-les l’endemà al matí, juntament amb l’aigua de remull.
  • Com prendre-ho: 1 ració diària.
  • Efecte: contenen fibra soluble i sorbitol, un sucre amb efecte laxant.



3. Llavors de lli

  • Com fer-ho: deixar una cullerada de llavors en remull en un got d’aigua durant 8 hores.
  • Com prendre-ho: beure el líquid juntament amb les llavors.
  • Efecte: els mucílags de la llavor creen un gel que suavitza i facilita el pas intestinal.



4. Oli d’oliva verge extra

  • Com fer-ho: prendre una cullerada en dejú.
  • Efecte: lubrica l’intestí i facilita l’evacuació.



5. Infusions laxants suaus

  • Plantes recomanades: camamilla, malva, sen (aquest últim és potent i cal usar-lo amb molta prudència).
  • Com fer-ho: infusionar una culleradeta de la planta seca en aigua bullent, deixar reposar 10 minuts i colar.
  • Com prendre-ho: 1 tassa al dia.



Recomanacions generals d’ús

  • Fibra i aigua: sempre que augmentis la fibra (fruita, llegums, cereals integrals), cal beure prou aigua perquè sigui efectiva.
  • Constància: és millor incorporar aquests remeis de manera regular i no només puntualment.
  • Moviment: l’activitat física diària també ajuda al trànsit intestinal.



Precaucions

  1. No abusar-ne: un ús excessiu pot generar dependència i irritació intestinal.
  2. Sen i d’altres plantes fortes: utilitzar-les només a curt termini i sota supervisió, ja que poden provocar còlics o deshidratació.
  3. Embaràs i lactància: cal consultar sempre el metge abans de fer servir qualsevol laxant natural.
  4. Malalties cròniques (diabetis, intestí irritable, insuficiència renal): alguns remeis poden no ser segurs.
  5. Durada: si el restrenyiment dura més d’una setmana o s’acompanya de dolor, sang o pèrdua de pes, cal visitar un professional de la salut.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]