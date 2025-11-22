El restrenyiment és una molèstia comuna que pot afectar la qualitat de vida. Tot i que existeixen medicaments específics, moltes persones prefereixen començar amb laxants naturals, ja que poden ser més suaus i menys agressius per a l’organisme. Així i tot, és important utilitzar-los de manera correcta i amb precaució.
Què són els laxants naturals?
Són aliments, plantes o remeis casolans que estimulen el trànsit intestinal o suavitzen les femtes gràcies a la seva composició rica en fibra, mucílags o olis naturals.
Principals laxants naturals
1. Aigua tèbia amb llimona
- Com fer-ho: al matí, en dejú, barrejar el suc de mig llimó amb un got d’aigua tèbia.
- Com prendre-ho: 1 got diari.
- Efecte: estimula el sistema digestiu i hidrata.
2. Prunes seques
- Com fer-ho: posar 3-4 prunes en remull tota la nit i menjar-les l’endemà al matí, juntament amb l’aigua de remull.
- Com prendre-ho: 1 ració diària.
- Efecte: contenen fibra soluble i sorbitol, un sucre amb efecte laxant.
3. Llavors de lli
- Com fer-ho: deixar una cullerada de llavors en remull en un got d’aigua durant 8 hores.
- Com prendre-ho: beure el líquid juntament amb les llavors.
- Efecte: els mucílags de la llavor creen un gel que suavitza i facilita el pas intestinal.
4. Oli d’oliva verge extra
- Com fer-ho: prendre una cullerada en dejú.
- Efecte: lubrica l’intestí i facilita l’evacuació.
5. Infusions laxants suaus
- Plantes recomanades: camamilla, malva, sen (aquest últim és potent i cal usar-lo amb molta prudència).
- Com fer-ho: infusionar una culleradeta de la planta seca en aigua bullent, deixar reposar 10 minuts i colar.
- Com prendre-ho: 1 tassa al dia.
Recomanacions generals d’ús
- Fibra i aigua: sempre que augmentis la fibra (fruita, llegums, cereals integrals), cal beure prou aigua perquè sigui efectiva.
- Constància: és millor incorporar aquests remeis de manera regular i no només puntualment.
- Moviment: l’activitat física diària també ajuda al trànsit intestinal.
Precaucions
- No abusar-ne: un ús excessiu pot generar dependència i irritació intestinal.
- Sen i d’altres plantes fortes: utilitzar-les només a curt termini i sota supervisió, ja que poden provocar còlics o deshidratació.
- Embaràs i lactància: cal consultar sempre el metge abans de fer servir qualsevol laxant natural.
- Malalties cròniques (diabetis, intestí irritable, insuficiència renal): alguns remeis poden no ser segurs.
- Durada: si el restrenyiment dura més d’una setmana o s’acompanya de dolor, sang o pèrdua de pes, cal visitar un professional de la salut.