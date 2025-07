La secció de joves de l’EFA debat sobre la ciberseguretat en les empreses

Jornada de la secció jove de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA)

La secció jove de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha celebrat recentment una trobada amb els hackers Àlex Terrats i Maite Urrea, amb l’objectiu de conversar sobre ciberseguretat i dimensionar les amenaces a les que s’enfronten les empreses andorranes en l’entorn digital. Sota el títol “Andorra, un país insegur digitalment parlant”, els dos experts van repassar una a una les principals característiques i formes d’un ciberatac, posant èmfasi en els aspectes que cal tenir en compte per a prevenir aquest tipus d’incidents que poden arribar a tombar tota l’operativa d’una empresa o afectar-ne greument la seva reputació si, per exemple, hi ha un segrest de dades confidencials, una manipulació d’informació sensible o un atac en els processos de facturació, entre d’altres.

A la trobada hi van participat una vintena de joves d’aquesta secció de l’EFA, molt activa en temàtiques de primer ordre com el de la ciberseguretat. Es va explicar que, actualment, Andorra es troba en la posició número 80 de tot el món en el rànquing de ciberseguretat. En aquest sentit, es va alertar que durant el 2025 s’estima que es registraran fins a 1.800 incidents només en empreses del país, xifra que equival a unes cinc incidències diàries.

Maite Urrea va destacar que cap empresa està lliure d’eventuals atacs i que els ciberdelinqüents aprofiten qualsevol vulnerabilitat per a entrar als sistemes i segrestar dades, extorquir o robar. Àlex Terrats, que es troba entre els cinc experts en seguretat digital més importants del món segons en el rànquing de Google, va assegurar que “és vital mantenir-se al dia de les tendències i novetats, estar atent a les noves vulnerabilitats que es publiquen constantment i formar de manera continuada els treballadors de les empreses” per a garantir la màxima seguretat. La més important de les recomanacions és “mantenir actualitzats tots els dispositius, i això serveix tant per als mòbils com per als ordinadors i la resta d’equips tecnològics”, i comptar amb el suport d’especialistes per a monitoritzar els sistemes i actuar el més ràpid possible en cas d’incident.