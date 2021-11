Riva i Vilarrubla participen a la Conferència General de la UNESCO

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, participaran aquest dimecres en la Conferència General de la UNESCO, a París. La Conferència General té lloc enguany del 9 al 24 de novembre i coincideix amb el 75è aniversari de la institució. Hi prenen part representants polítics dels 193 Estats Membres de la UNESCO per exposar i debatre les polítiques culturals i la protecció del patrimoni, el futur de l’educació i el lloc i l’ètica de la ciència i tecnologia a les nostres societats.

Així, la ministra Riva, en tant que cap de delegació, intervindrà en el Debat de Política General que s’iniciarà dimecres. És previst que Riva hi participi al migdia –l’agenda segueix subjecta a canvis–. En la seva intervenció, la titular de Cultura i Esports es referirà entre altres aspectes a la importància de l’educació i la cultura com a eines per lluitar contra l’exclusió social, especialment després de l’impacte de la COVID-19.

Pel que fa a la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Vilarrubla prendrà part del segment d’alt nivell de la Reunió Mundial d’Educació que s’emmarca en la Conferència General i que té lloc entre els dies 10 i 11 de novembre. Aquesta reunió d’alts mandataris té com a objectiu mobilitzar recursos financers per impulsar el món educatiu, i la titular de la cartera andorrana és previst que hi participi dimecres a la tarda.

Finalment i aprofitant el seu desplaçament a París, és previst que ambdues ministres mantinguin reunions bilaterals i participin en actes paral·lels.