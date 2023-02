La recuperació del FC Andorra a la lliga passa també pel Sardinero

Amb ganes de tornar a celebrar gols (FC Andorra)

L’estadi del Sardinero serà el proper escenari on el FC Andorra ha d’intentar fugir de la zona baixa de la classificació. El Racing de Santander és un històric del futbol espanyol, però, la seva situació, com la d’altres conjunts amb galons, no passa pel millor moment. Tenerife, Sporting, Oviedo, Saragossa i Màlaga són clars exemples d’equips de Primera que ara lluiten per a mantenir-se a la lliga SmartBank.

De fet, això, és el que ha d’intentar el FC Andorra. L’objectiu és aconseguir la permanència en el seu primer any a la segona categoria espanyola. Aquesta és una tasca gens fàcil, precisament, per l’entitat de totes les formacions que hi competeixen.

Serà aquest dissabte, dia 25 de febrer, a les 16:15 hores, quan els tricolors jugaran la 29a jornada a Cantàbria davant d’un Santander que no està millor que ells a la classificació. Tot i això, val a dir que, dels darrers 5 partits, els locals només han perdut 2 partits (2 empats, 2 derrotes, 1 victòria). De la seva banda, el FC Andorra, en els últims 6 encontres, tan sols n’ha guanyat 1. Els altres es compten per derrotes.

Així, el Santander és a la 18a posició acumulant, des que va començar la temporada, 7 triomfs, 9 empats i 12 derrotes. Els del Principat són a la 13a plaça amb un balanç de 10 partits guanyats, 5 empatats i 13 perduts. Al final, tot són estadístiques i cada matx és un món.

Per al futur més immediat del FC Andorra és molt important treure quelcom positiu de terres càntabres perquè, no s’ha d’oblidar que el següent partit, a l’Estadi Nacional, serà contra el líder de la lliga SmartBank, la UD Las Palmas (divendres 3 de març, 21 hores). Aquest dia, el camp hauria de ser un fortí amb l’ajut de l’afició.