Ubach reitera el suport al poble ucraïnès al Consell Permanent Reforçat de l’OSCE

Maria Ubach intervenint telemàticament al Consell de l’OSCE (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, ha participat aquest divendres de manera telemàtica en una reunió del Consell Permanent Reforçat de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE). Una reunió reservada a ministres i que s’ha centrat en la guerra d’Ucraïna, donat que aquest divendres se celebra el primer aniversari de l’agressió russa.

Durant la seva intervenció, la titular en funcions de la cartera d’Afers Exteriors ha condemnat novament l’acció russa contra Ucraïna: “és una violació flagrant del Dret Internacional i dels principis fonamentals consagrats tant a la Carta de les Nacions Unides, com a l’Acta Final de Hèlsinki i la Carta de París”. Així, ha prosseguit, “fem una crida al cessament de les hostilitats contra la població i les infraestructures civils, i recordem que la seguretat, els drets humans i la justícia estan estretament lligats; no es pot aconseguir una pau duradora sense justícia”.

La ministra també s’ha referit a les preocupants conseqüències humanitàries d’aquest conflicte i ha exposat de quina manera el Principat ha intentat ajudar-hi mitjançant aportacions a la Creu Roja Internacional i a diverses ONG. També ha explicat als seus homòlegs que el Principat té inscrits en el seu registre fins a 380 refugiats i que, per primera vegada, Andorra, va adherir-se a la política de sancions de la Unió Europea, en aquest cas contra Rússia i Bielorússia.

Ubach ha acabat apel·lant a la responsabilitat col·lectiva per a buscar “tots els mecanismes i plataformes de diàleg per a treballar per una pau duradora”, i ha reiterat el suport d’Andorra al Govern i al poble ucraïnès.