La Pyrenees Stage Run ha sortit d’Arinsal i arriba a Tavascan

Imatge de l’etapa andorrana de la Pyrenees Stage Run (Guillem Casanova)

La Pyrenees Stage Run (PSR) va arribar a l’equador de la prova amb la celebració de la quarta etapa, ahir dimecres entre Encamp i Arinsal (Andorra). Era una etapa que va transcórrer íntegrament per territori andorrà, amb un recorregut de 20 quilòmetres i 1.900 metres de desnivell positiu. Aquesta cursa de muntanya per etapes, organitzada per BiFree, travessa els Pirineus en set etapes, sumant un total de 220 quilòmetres i més de 15.000 metres de desnivell. Un esdeveniment que compta el patrocini de TUGA Active Wear i del Patronat de Turisme de la Costa Brava Pirineus.

L’etapa més curta i més aventurera de la PSR

Quan s’arriba al Principat tots els participants ja saben que han superat l’equador de la Pyrenees Stage Run i comencen a visualitzat el final del repte de creuar els Pirineus en set etapes. La quarta etapa va començar ahir al matí des d’Encamp, amb un inici força exigent amb l’ascens al Coll d’Ordino, situat a gairebé 2.000 metres (1.983 metres), i amb un altre pic com és Coll de les Cases (1.958 metres). Una etapa que destaca per ser la més curta de tota la PSR i que no compta amb cap tipus de marcatge per a completar un recorregut que finalitza a Arinsal.

El codirector de BiFree Sports, Jordi Vissi, ha explicat que “la quarta etapa és del tot andorrana i, a més, és una etapa que li diem ‘aventura’ perquè és cent per cent amb els dispositius GPS que els equips han de tenir com a material obligatori durant la cursa”. En aquest sentit, Vissi ha apuntat que “és una manera d’introduir aquest sistema de navegació perquè creiem que és molt sostenible i pensem que potser sigui una manera de continuar fent curses en un futur”, ha afegit.





La PSR, una cursa molt internacional

Si per algun aspecte destaca aquesta cursa per etapes que ja va per la setena edició és per la seva alta participació internacional, en concret amb una xifra del 89% en aquesta edició. Més d’un centenar de corredors que venen de països com Alemanya, Bèlgica, Països baixos, Austràlia, Regne Unit i els Estats Units, així com un equip format per una parella de japonesos.

Un dels participants, Yves Cartier de l’equip Front Runners, un cop finalitzada l’etapa d’ahir va explicar que “és la segona vegada que participem a la Pyrenees Stage Run i avui ha estat un molt bon dia, amb molt bon temps i ha estat molt agradable córrer per la muntanya, la darrera baixada ha estat molt agradable, amb un terreny molt bo per a córrer”, ha apuntat.





La cinquena etapa de la PSR

Aquest dijous tots els equips participants han reprès la prova per a encarar la cinquena etapa de la Pyrenees Stage Run. La sortida s’ha efectuat a les 8 del matí des d’Arinsal per a trobar-se una de les etapes més llargues de 40 quilòmetres amb 2.700 metres de desnivell positiu, amb arribada a la localitat de Tavascan (Pallars Sobirà).

El recorregut porta als corredors pel Parc Natural de les Valls del Comapedrosa, passen per l’emblemàtic Refugi del Comapedrosa i entren en zona d’alta muntanya en un terreny més pedregós i alpí fins la Portella de Baiau a 2.756 metres, on entraran al Parc Natural de l’Alt Pirineu. La baixada fins a l’Estany i el Refugi de Baiau és un dels punts més espectaculars i tècnics de la cursa. Abans d’arribar a Tavascan travessaran els municipis d’Àreu i Boldís Sobirà, amb el Coll de Tudela entre mig.





Els guanyadors de cada etapa es poden consultar aquí