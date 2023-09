Nova eina digital per a consultar les zones d’activitat humana i vedats de caça

Mapa que permet als caçadors ubicar-se sobre el terreny (SFGA)

El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, ha desenvolupat una eina digital per a poder facilitar al màxim possible la informació actualitzada d’aquelles zones de la muntanya que estan marcades com a vedats de caça i aquelles protegides per l’activitat humana, i per tant, restringides per a l’activitat cinegètica.

L’eina és una mapa que permet, per una banda, als caçadors ubicar-se sobre el terreny en relació a les zones esmentades, i per l’altre també dona seguretat a les persones que volen anar a la muntanya en època de caça. A més, el mapa també aporta informació de la situació dels refugis de muntanya i dels principals camins. El nou mapa es fa públic pocs dies abans de l’inici de la setmana de l’isard, que se celebrarà del 10 al 17 de setembre.

L’objectiu principal és aportar informació a nivell visual de les zones en què l’activitat cinegètica està limitada o prohibida, així s’afegeix aquesta eina als canals d’informació que ja disposa el ministeri com son les pàgines webs i la legislació publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

El codi es lliura als caçadors mitjançant les guies d’aplicació dels plans de caça.