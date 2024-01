La prova Individual Race de Comapedrosa Andorra World Cup arribarà al Pic de Sanfons

Espectacular imatge de la Comapedrosa Individual Race de l’any passat (organització)

Aquest dissabte, 20 de gener, el sector d’Arinsal acollirà una de les proves més impactants del cap de setmana de Copa del Món: l’Individual Race. L’última precipitació no va afectar el recorregut, ja que a la part alta del sector, hi van caure uns centímetres en forma de neu que han permès millorar les condicions i estabilitzar el terreny. Per primera vegada, la Individual race de la Comapedrosa Andorra podrà passar per un dels pics més alts del país.

El circuit escollit ha estat l’A5, un recorregut amb punt de partida al domini esquiable del sector d’Arinsal a 2300 metres, passant, per primera vegada pel Pic de Sanfons a 2890 metres. Tal com l’ha definit el director de la prova, Carlo Ferrari, “es tracta d’un recorregut amb condicions fantàstiques i podrà ser un dels millors que realitzarem fins ara.” Ferrari ha admès que la combinació de sol, pluja, regel i neu, han deixat un itinerari i la muntanya del Parc Natural del Comapedrosa amb unes condicions òptimes. Els corredors finalitzaran, com ja és habitual, el recorregut al punt de partida, al Xalet Igloo.

Durant el dia de divendres, s’esperen precipitacions que puguin deixar gruixos d’entre 10 i 20 centímetres de neu. Si això es compleix, l’itinerari mantindrà les seves condicions i fins i tot es podrien millorar. No es preveuen canvis en el recorregut, tot i que l’equip organitzador, disposa d’un pla alternatiu en cas d’una major precipitació.





Inauguració de la Comapedrosa Andorra, aquest divendres

Avui divendres comença a Arinsal la Copa del Món ISMF Comapedrosa Andorra. El país, acollirà la 13a edició i comptarà amb la presència de més de 100 corredors per dia procedents de 17 països. A les 17 hores d’aquest divendres, se celebrarà la cerimònia d’obertura i l’entrega dels dorsals top 5 masculí i femení de l’Individual.