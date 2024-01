La Fundació Planes Corts impulsa un espai compartit de treball a Estamariu

El nou cowork s’ubicarà a cal Parramon d’Estamariu (Foto: Fundació Planes Corts)

La Fundació Planes Corts ha presentat a la convocatòria dels ajuts Leader 2023 el projecte de construcció d’un espai compartit de treball a Estamariu. El nou cowork s’ubicarà a cal Parramon, un edifici de tres plantes que data de l’any 1894, situat al centre del poble d’Estamariu i que havia estat reformat per la Fundació Planes Corts amb la finalitat inicial de fer-ne una casa museu.

En una primera fase, la primera planta de l’edifici s’utilitzarà per a cobrir la necessitat existent d’un centre que faciliti les sinergies entre els professionals i permeti que el talent local no hagi de marxar a nuclis urbans més poblats, “evitant així incrementar la petjada de CO2 amb desplaçaments innecessaris i fomentant l’arrelament al territori”, expliquen des de la Fundació.

El cowork tindrà capacitat per a 11 punts de treball, a temps complet o parcial, distribuïts en una gran sala central, tres despatxos individuals i dues sales de reunions, a més de bany, cuina office i un espai per a la impressora i la maquinària necessària.

El projecte també inclou connexions a internet, electricitat i climatització. L’edifici està connectat a la xarxa elèctrica i serà soci de la Comunitat Energètica de l’Alt Urgell – la Vall del Port Negre.





Afavorir el teletreball

El desplegament de les xarxes de telecomunicacions i la possibilitat de treballar a distància o en remot ha facilitat que professionals que abans havien de treballar a les ciutats ara puguin treballar des del seu municipi o puguin escollir de manera permanent o esporàdica viure en una zona rural. Tant a Estamariu com a Bescaran ja hi ha un nombre important de professionals que teletreballen i que podran utilitzar les noves instal·lacions, també com un punt de socialització i d’establiment de sinergies.





Desenvolupament local

La creació del cowork s’adiu amb la missió de la Fundació Planes Corts d’impulsar el desenvolupament local a partir de projectes concrets i possibles, revertir la despoblació i fixar la població, crear un entorn que afavoreixi l’ocupació, generar projectes sostenibles i d’impacte al territori, generar sinergies publicoprivades, fomentar l’orgull de pertinença, dinamitzar la vida cultural i social, reconèixer, respectar i posar en valor el passat i el present, i convertir la vall en un referent de desenvolupament rural.

Durant el 2024, la Fundació consolidarà projectes ja iniciats l’any passat com el cicle Tastet d’Oficis, la planta de biogàs de l’Associació Comunitat Energètica de l’Alt Urgell – la Vall del Port Negre, la construcció de l’obrador làctic compartit, el festival d’art i cultura Festimariu, el Casal d’Estiu i un nou edifici de pisos a Bescaran per a donar resposta a la manca d’habitatge al món rural.

La Fundació Planes Corts és una fundació privada creada a finals de l’any 2022. El seu president, Joan Planes Vila, nascut a Estamariu, va ser el fundador i impulsor de l’empresa Fluidra, multinacional del sector de la piscina que actualment cotitza a la borsa i a l’Ibex35, de la qual en va ser president executiu durant 50 anys.