La Policia ha realitzat dues detencions durant la setmana del 6 al 12 d’abril. La primera correspon al conductor d’una furgoneta que va atropellar una dona de 62 anys al carrer del Valira el passat dijous i que va acabar morint l’endemà a l’hospital de Sant Pau com a conseqüència de les greus lesions patides. El detingut, un home de 41 anys, se l’acusa com a presumpte autor d’un homicidi per imprudència.

La segona detenció va tenir lloc ahir diumenge a la nit. Es tracta de la d’un home de 26 anys acusat d’un presumpte delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic i amenaces amb arma blanca. La Policia va detenir l’interessat després que s’hagués desplaçat al domicili de la ex-parella i que s’hagués produit una forta discussió i una agressió i amenaces amb un ganivet de cuina.