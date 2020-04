Tant la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) com la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) aplaudeixen les mesures anunciades pel Govern ahir, en especial les relacionades amb les suspensions temporals dels contractes laborals.

La CEA considera que “ha aconseguit alguns dels seus objectius d’articular uns mecanismes de suspensió de contractes flexibles, d’un abast temporal ampli i que suposin una càrrega assumible per al teixit productiu, que fins ara ha fet front al pagament íntegre de les nòmines dels mesos de març i abril”.

Ara bé, per la CEA “bona part de l’èxit i de l’efectivitat de les suspensions temporals de contractes -així com de la resta de mesures previstes al projecte de llei- dependrà del paper que juguin els treballadors públics encarregats d’aplicar-les”, especialment el Departament de Treball del Govern i la Caixa Andorrana de Seguretat Social. La patronal insisteix en aquest sentit que el procediment per acollir-se a la suspensió temporal de contractes i altres mesures econòmiques sigui un procediment àgil, fàcil d’aplicar i sense burocràcia.

Per la Cambra, les suspensions temporals dels contractes configuren una mesura “imprescindible”. Però apunta que “davant la incertesa de la durada de la crisi, si es vol que realment sigui una mesura eficient, de coresponsabilitat real i efectiva entre Govern, empreses i treballadors, i que eviti acomiadaments, caldrà també que representi un incentiu davant el cost alternatiu d’acomiadar o del cost que representa fer front a permisos retribuïts no recuperables”.

Les altres mesures

En relació a la resta de mesures econòmiques incloses al projecte de llei, la CEA considera que “caldria introduir encara alguns canvis per garantir que aquelles empreses que volen reprendre l’activitat tan aviat com sigui possible, i que -en principi- prefereixen no acollir-se al mecanisme de la suspensió temporal, tinguin també facilitats”. En aquest sentit, la CEA demana que s’estengui el període per recuperar les hores no treballades durant el març i l’abril fins al 30 d’abril del 2021 (el projecte de llei preveu fins al 31 de desembre) i sense limitar les hores recuperables a un 50%. Amb la mateixa finalitat, la patronal considera que no s’haurien de limitar les vacances que es podien consumir durant el març i l’abril a un 50% dels dies.

D’altra banda, la Cambra creu que caldria allargar els venciments dels Crèdits avalats pel Govern fins a tres anys. “Només d’aquesta manera les empreses podran recuperar muscle financer i es podrà garantir, així, la seva viabilitat econòmica-financera a mitjà i llarg termini”. Així mateix, apunta que pot ser necessari ampliar els límits de la línia destinada a finançament de les necessitats de tresoreria. En aquest sentit, una possibilitat seria traspassar la part que previsiblement no s’utilitzarà de la línia pel finançament de quotes de préstecs a la línia de necessitats de tresoreria.