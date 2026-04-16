La Policia fa efectiva l’extradició de l’home buscat a Espanya per a complir una condemna per agressions i abusos sexuals a menors

La Policia ha fet efectiva, aquest dijous al matí, l’extradició de l’home de 44 anys que les autoritats espanyoles buscaven per complir una condemna penal per un delicte continuat d’agressió sexual a menor d’edat i un delicte continuat d’abús sexual a menor d’edat que va cometre a Espanya entre el 2013 i el 2016. Al Principat, aquests delictes serien constitutius d’un delicte major d’agressió sexual constitutiva de violació. Era objecte d’una ordre internacional de detenció emesa per l’Audiència Provincial de Sevilla i difosa per INTERPOL.
L’home, que va ser detingut a Andorra la Vella el mes d’octubre de l’any passat, residia al país des de l’any 2019, però va ser condemnat el 2023. Va ser la Policia qui, arran d’una sospita, va activar els canals de cooperació internacional i, després de verificar els fets, va constatar que es trobava a Andorra pendent de complir condemna. En el moment en què INTERPOL va activar la recerca internacional, els efectius de l’Oficina Central Nacional d’INTERPOL a Andorra van detenir-lo immediatament per ordre de la Fiscalia i el van posar a disposició judicial.
La Justícia va decretar llavors el seu ingrés al Centre Penitenciari en presó preventiva fins que aquest dijous, un cop el Tribunal de Corts ho ha autoritzat, la Policia n’ha fet efectiva l’extradició i ha lliurat el detingut a la Policia Nacional espanyola a la frontera del riu Runer perquè el traslladi davant les autoritats pertinents.