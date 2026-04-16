El país sumava al final de l’any passat prop de 30.000 llits per al turisme

El nombre total d’allotjaments turístics de la modalitat hotelera (inclou hotels, aparthotels, hostals, residències i pensions) i de la modalitat apartaments turístics classificats de 2025 se situa en 218 i el nombre total de llits és de 29.661. D’aquests allotjaments turístics, 163 són hotels, 29 apartaments turístics, 15 aparthotels, 8 hostals o residències i 3 pensions. Són dades que facilita el Departament d’Estadística del Govern.
Per altra banda, també hi ha classificats 165 altres allotjaments turístics, entre els quals destaquen les 107 empreses d’explotació d’habitatges d’ús turístic (EGHUT), que representen 2.358 habitatges d’ús turístic (HUT) i un total d’11.403 llits; 17 allotjaments rurals, 28 refugis de muntanya (dels quals 21 són refugis no guardats), 5 càmpings, 6 albergs de joventut, 1 zona d’acampada i 1 casa de colònies.
En total, es troben més de 40.000 places disponibles (42.201) entre els diferents tipus d’allotjaments del país1.
(1) Sense incloure les places de refugis de muntanya no guardats, ni càmpings ni zones d’acampada.