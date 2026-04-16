El 2025 es va tancar amb 43.206 autoritzacions en vigor de permisos de residència i treball

A 31 de desembre de 2025, els permisos de residència i treball representaven 43.206 autoritzacions en vigor, amb una variació respecte al mateix dia de l’any anterior del +3,2%. Així mateix, 10.151 persones tenien un permís de residència. Aquestes autoritzacions augmenten respecte al mateix període anterior, amb una variació anual del +3,4%.
Es comptabilitzaven un total de 1.943 permisos de treball fronterer en vigor. La variació anual presenta un augment del +3,7%. A més, hi havia un total de 4.574 autoritzacions de treball temporal en vigor. Aquestes autoritzacions disminueixen un -4,7% respecte a l’any anterior.
Es registraven 186 autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres en vigor. Aquest tipus de permís presenta una variació anual negativa del -35,9%.