La nova línia d’ajuts Leader per a l’Alt Urgell i la Cerdanya ha rebut 34 sol·licituds de subvenció per a projectes de creació o millora d’empreses a ambdues comarques. A la convocatòria s’hi han presentat 28 empresaris autònoms, microempreses, pimes, cooperatives, cinc ajuntaments i una entitat municipal descentralitzada. El termini per presentar les propostes es va obrir el darrer mes de desembre i es va tancar el 15 de gener.

En aquesta nova convocatòria, el grup d’acció local GAL Alt Urgell-Cerdanya ofereix un total de e 639.066,17 euros en ajuts per a una inversió global prevista de més de 4 milions d’euros. Ara s’ha iniciat el procés d’avaluació de cada projecte per determinar quins s’ajusten als criteris del pla i quina quantitat poden rebre. Els ajuts oscil·laran entre el 22,5% i el 40% de la inversió elegible.

El programa Leader dóna especial importància a factors com ara la ubicació en nuclis rurals amb poca població o bé el fet que creïn nous llocs de treball i una forta aposta per les energies renovables. Pel que fa al contingut dels expedients, des del consorci han esmentat idees com ara la creació d’un centre d’activitats, un projecte de viver i planta autòctona, una petita formatgeria, una surf shop o projectes de masoveria i creació de bordes. També hi ha diversos projectes d’adquisició i instal·lació de maquinària.