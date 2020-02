Se li va oferir una remuneració, cosa que no permeten els estatuts de la l’entitat tal com va advertir el gabinet jurídic del Govern. La presidència és honorífica i, per tant, no remunerada.



Per canviar la situació, que va ser tema de debat al Consell General, s’haurien hagut de canviar els estatuts. Davant la situació, la que també havia estat ambaixadora a França i ministra de Salut ha decidit dimitir.